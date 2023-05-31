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Грузина задержали в аэропорту Дортмунда спустя 18 лет розыска за убийство – СМИ

Грузина задержали в аэропорту Дортмунда спустя 18 лет розыска за убийство – СМИ

Задержанный обвиняется в убийстве 29-летнего мужчины, совершенном в 2005 году в Австрии 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T13:42+0400

2023-05-31T13:42+0400

2023-05-31T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Полицейские задержали 52-летнего грузина, обвиняемого в убийстве и разыскиваемого в течение 18 лет, в аэропорту Дортмунда, сообщила телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на немецкое издание Kronen Zeitung. Мужчина прибыл в Германию из Кутаиси (регион Имерети). Во время паспортного контроля было легко заметить, что мужчина нервничает. Выяснилось, что правоохранители разыскивали его в течение многих лет. Задержанный обвиняется в преступлении, совершенном в июне 2005 году в Австрии, в городе Грац. По имеющейся информации, на улице он нанес смертельные ранения в область груди 29-летнему мужчине. Личность разыскиваемого была подтверждена по отпечаткам пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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