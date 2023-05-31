https://sputnik-georgia.ru/20230531/vtoroy-raz-za-god-natsbank-gruzii-peresmotrit-prognoz-rosta-ekonomiki-278181443.html

Второй раз за год: Нацбанк Грузии пересмотрит прогноз роста экономики

Второй раз за год: Нацбанк Грузии пересмотрит прогноз роста экономики

Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T20:42+0400

2023-05-31T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрит прогноз экономического роста в сторону увеличения, заявил вице-президент регулятора Папуна Лежава. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. По его словам, главной причиной пересмотра прогноза станет то, что рост экономики Грузии за четыре месяца превысил отметку 7%. "Это уже достаточно, чтобы сказать, что наш прогноз роста 5% будет пересмотрен в сторону увеличения", – сказал Лежава. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель >>При этом он отметил, что точный прогноз станет известен после оценки ситуации. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2023 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2023 года составил 7,3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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