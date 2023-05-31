https://sputnik-georgia.ru/20230531/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-aprel-278171760.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель

Процесс восстановления отражается практически на всех экономических параметрах в Грузии 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T16:56+0400

2023-05-31T16:56+0400

2023-05-31T16:56+0400

экономика

грузия

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сакстат

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2023 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2023 года составил 7,3%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Сколько грузов обработали морские порты Грузии – новая статистика>>По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2023 года внесли сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, торговли, информаций и коммуникаций. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей промышленности и недвижимости. Что выросло и насколько Рост экспорта в апреле 2023 года составил 20,4%, а импорта – примерно 10%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 5,7 тысячи новых предприятий, что примерно на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог, мостов и автобанов. По его словам, в апреле примерно на 39% вырос импорт стройматериалов. В том числе, был зафиксирован 45% рост импорта цемента и клинкера. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 3% – данные статистики >>Тенденции роста в секторах транспорта и складирования были связаны в основном с транспортировкой по трубопроводам, с ростом услуг грузового дорожного транспорта, а также с обработкой транспортных грузов и складированием. Что касается сектора информации и коммуникаций, рост в основном был связан с увеличением оборота компаний, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями и компьютерными услугами. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями, их запчастями и аксессуарами. В апреле показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос почти в пять раз. Как выросли грузоперевозки по железной дороге Грузии – новые данные >>Особенно рост был заметен в направлении Казахстана, Армении и Азербайджана. Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком. Кроме того, выросли объемы торговли фармацевтическими товарами и компьютерной техникой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сакстат