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Золотые хиты: фестиваль грузинской музыки 2000-х пройдет в Тбилиси
Золотые хиты: фестиваль грузинской музыки 2000-х пройдет в Тбилиси
Слушатели смогут поностальгировать под исполнение таких известных артистов, как Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили и Гия Сурамелашвили 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T23:00+0400
2023-05-31T23:00+0400
2023-05-31T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Фестиваль, посвященный грузинской музыке 2000-х годов, с ведущими местными артистами пройдет в Тбилиси 2 июня, говорится в сообщении организаторов. На фестивале будут исполнены золотые хиты грузинской поп-музыки. Гостей мероприятия будет ждать множество танцев и веселья, обещают организаторы. Куда пойти в Тбилиси на Международный день защиты детей? Афиша мероприятий >>В этот вечер слушатели смогут поностальгировать под исполнение таких известных артистов, как Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили, Эка Кахиани, Нини Бадурашвили, Сопо Нижарадзе, дуэт "Джорджия", Нино Чхеидзе, Гия Сурамелашвили и других. Вечером за диджейский пульт встанет DJ Vako. Фестиваль пройдет в Lisi Event Hall. Открытие дверей в 20:00, начало в 21:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, тбилиси, лела цурцумия, нини бадурашвили, новости, анонсы , шоу-бизнес
культура, грузия, тбилиси, лела цурцумия, нини бадурашвили, новости, анонсы , шоу-бизнес
Золотые хиты: фестиваль грузинской музыки 2000-х пройдет в Тбилиси
Слушатели смогут поностальгировать под исполнение таких известных артистов, как Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили и Гия Сурамелашвили
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Фестиваль, посвященный грузинской музыке 2000-х годов, с ведущими местными артистами пройдет в Тбилиси 2 июня, говорится в сообщении организаторов.
На фестивале будут исполнены золотые хиты грузинской поп-музыки. Гостей мероприятия будет ждать множество танцев и веселья, обещают организаторы.
В этот вечер слушатели смогут поностальгировать под исполнение таких известных артистов, как Лела Цурцумия, Мераб Сепашвили, Эка Кахиани, Нини Бадурашвили, Сопо Нижарадзе, дуэт "Джорджия", Нино Чхеидзе, Гия Сурамелашвили и других.
Вечером за диджейский пульт встанет DJ Vako. Фестиваль пройдет
в Lisi Event Hall. Открытие дверей в 20:00, начало в 21:00.