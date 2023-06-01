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Глава МИД Грузии – в ЕС должны увидеть необходимость встречных шагов

Глава МИД Грузии – в ЕС должны увидеть необходимость встречных шагов

Решение отказать Грузии в статусе кандидата в ЕС было несправедливым, и с этим согласны многие партнеры страны, заявил министр 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T20:35+0400

2023-06-01T20:35+0400

2023-06-01T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Партнеры Грузии в Евросоюзе должны увидеть необходимость встречных шагов с их стороны, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Он отметил, что процесс взаимопонимания между Грузией и ЕС необходим. "Мы, безусловно, говорим с партнерами о наших усилиях и обязательствах, сохранении в повестке дня реформ в будущем, и, думаю, этот процесс должен быть основан на взаимопонимании", – сказал Дарчиашвили. Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью Европы – Зурабишвили >>При этом он еще раз отметил, что решение отказать Грузии в статусе кандидата в ЕС было несправедливым, и с этим согласны многие партнеры Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Согласно заявлениям представителей власти Грузия уже практически выполнила девять условий из 12. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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