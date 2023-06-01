https://sputnik-georgia.ru/20230601/kak-pryamoe-aviasoobschenie-mezhdu-rossiey-i-gruziey-mozhet-otrazitsya-na-turizme-turtsii-278195678.html

Как прямое авиасообщение между Россией и Грузией может отразиться на туризме Турции

Как прямое авиасообщение между Россией и Грузией может отразиться на туризме Турции

Россия отменила заперт на прямые перелеты с Грузией, действовавший почти четыре года 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T13:53+0400

2023-06-01T13:53+0400

2023-06-01T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Турция опасается потери российских туристов, в том числе тех, кто путешествует по миру, пользуясь транзитом через аэропорты Стамбула, пишут турецкие СМИ. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Со 2 июня начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings.Авторы статьи с заголовком "Грузия может стать альтернативой Турции" говорят, что рост цен на туры в Турцию приводит к увеличению спроса на Грузию и дальнейшему росту ее популярности. В другом турецком издании о туризме – Turizm Gazetesi – вышла статья с заголовком "Грузия становится соперником Стамбула в транзите из России в Европу".Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовится к открытию рейсов из России в Европу через Тбилиси. Следовательно, гражданам России будет легче и быстрее попасть в Европу через Тбилиси. В авиакомпании ожидают большой спрос на рейсы. После введения санкций россияне активно пользуются аэропортами Стамбула для путешествий по миру.А в статье с заголовком "Может ли Тбилиси заменить Стамбул в европейском транзите России?" написано, что инфраструктура Тбилисского аэропорта "не соответствует стандартам, предъявляемым к международному хабу". Новый международный аэропорт хотят построить около Тбилиси>>Грузинская авиакомпания Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы для россиян через Тбилисский международный аэропорт в Европу. На сайте перевозчика указано, что транзитные рейсы из российской столицы через Грузию будут осуществляться в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). При этом продажа билетов на многие направления еще не началась.Georgian Airways намерена начать осуществлять транзитные рейсы начиная с 15 июня. Georgian Airways – одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение. Запрет действовал с 2019 года. Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, грузия, турция, тбилиси, стамбул, georgian airways, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии, туризм