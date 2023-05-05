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Новый международный аэропорт хотят построить около Тбилиси
Новый международный аэропорт хотят построить около Тбилиси
По словам министра финансов, действующий Тбилисский международный аэропорт приближается к максимальному параметру развития 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T11:40+0400
2023-05-05T11:40+0400
2023-05-05T12:03+0400
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tav georgia
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить новый международный аэропорт недалеко от Тбилиси в целях долгосрочного развития авиационной отрасли страны, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на министра финансов Лашу Хуцишвили. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Об этом глава Минфина заявил в Южной Корее, где он участвует в ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР).Летом в Грузию будут летать самолеты более 40 авиакомпаний>>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Некоторые исследования в этом направлении еще предстоит провести, потому что аэропорт и его экономическая деятельность должны быть очень исправны, отметил он."Однако, исходя из имеющихся цифр и пассажиропотока, думаем, что в этой части возможно, даже не потребуется суверенного финансирования государства", – сказал Хуцишвили. Как заявил министр, соглашение с TAV продлено не будет, так как это довольно тяжелое ограничение. Кроме того, Хуцишвили отметил, что еще одна из причин строительства нового аэропорта заключается в том, что многие авиалинии, в том числе низкобюджетные, не могут летать из Тбилиси из-за высоких тарифов. У нового аэропорта будет довольно большая возможность для развития и привлечения еще большего количества пассажиров, что важно для экономики и туризма Грузии, отметил министр. Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии – последние данные>>Сумма, потраченная пассажирами, приезжающими в Грузию на самолетах, по данным главы Минфина, гораздо больше расходов пассажиров, прибывающих сухопутным путем. Поэтому развитие авиации очень важно. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и, согласно контракту, продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников. Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы. В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов. В марте 2023 года Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели десятый раз подряд попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, получив награду Skytrax World Airport Awards. В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысяч пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, tav georgia
грузия, экономика, новости, тбилиси, tav georgia
Новый международный аэропорт хотят построить около Тбилиси
11:40 05.05.2023 (обновлено: 12:03 05.05.2023)
По словам министра финансов, действующий Тбилисский международный аэропорт приближается к максимальному параметру развития
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить новый международный аэропорт недалеко от Тбилиси в целях долгосрочного развития авиационной отрасли страны, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на министра финансов Лашу Хуцишвили.
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Об этом глава Минфина заявил в Южной Корее, где он участвует в ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР).
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.
"Есть вероятность, что к тому времени, когда этот срок и этот контракт закончатся, новый аэропорт уже будет в строю", – заявил Хуцишвили.
Некоторые исследования в этом направлении еще предстоит провести, потому что аэропорт и его экономическая деятельность должны быть очень исправны, отметил он.
"Однако, исходя из имеющихся цифр и пассажиропотока, думаем, что в этой части возможно, даже не потребуется суверенного финансирования государства", – сказал Хуцишвили.
Как заявил министр, соглашение с TAV продлено не будет, так как это довольно тяжелое ограничение.
Кроме того, Хуцишвили отметил, что еще одна из причин строительства нового аэропорта заключается в том, что многие авиалинии, в том числе низкобюджетные, не могут летать из Тбилиси из-за высоких тарифов.
У нового аэропорта будет довольно большая возможность для развития и привлечения еще большего количества пассажиров, что важно для экономики и туризма Грузии, отметил министр.
Сумма, потраченная пассажирами, приезжающими в Грузию на самолетах, по данным главы Минфина, гораздо больше расходов пассажиров, прибывающих сухопутным путем. Поэтому развитие авиации очень важно.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и, согласно контракту, продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников.
Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы.
В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.
В марте 2023 года Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели десятый раз подряд попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, получив награду Skytrax World Airport Awards.
В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысяч пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году.