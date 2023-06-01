https://sputnik-georgia.ru/20230601/kakie-novshestva-vstupayut-v-silu-v-gruzii-s-1-iyunya-278172848.html

Какие новшества вступают в силу в Грузии с 1 июня

Какие новшества вступают в силу в Грузии с 1 июня

Рассказываем подробно о самых главных новшествах лета 2023 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T09:01+0400

2023-06-01T09:01+0400

2023-06-01T09:01+0400

грузия

общество

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251648208_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_992984ba5098eabfddebdd880a6f0a9c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ряд изменений, которые касаются как граждан, так и предпринимателей, вступают в силу в Грузии с 1 июня 2023 года. Sputnik Грузия собрал главные новшества. Послабления для такси С 1 июня автомобили такси категории "А" не старше 10 лет смогут ездить по автобусным полосам. При этом такси категории "А" допускаются только на автобусную полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном направлении. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. В рамках третьего этапа реформы такси водителям такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не разрешили по ним передвигаться. Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техинспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории: "А" и "В". Оплатить проезд на такси в Тбилиси можно будет по QR-коду >>В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси. Специальный стандарт на продукты питания С 1 июня у всех производителей и реализаторов продовольствия, а также перерабатывающих пунктов должна быть внедрена система анализа рисков и критически контрольных точек (HACCP). Правило касается бизнес-операторов, работающих с продуктами питания в пунктах розничной торговли. Кроме того, соблюдать принципы HACCP также должны бизнес-операторы, которые производят или перерабатывают продукцию животного происхождения (мясо и мясопродукты, продукты, произведенные на молочном порошке, рыбу и рыбные изделия, яйца, мед). Контролировать выполнение нового правила будет Национальное агентство продовольствия. С 2015 года работать по принципам HACCP обязаны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, а с 2018 года к ним добавились производители фундука на экспорт. Требования к пищевым добавкам В Грузии с 1 июня вступили в силу правила изготовления пищевых добавок и их продажи. Согласно правилам, при изготовлении пищевых добавок можно будет использовать только определенные техническим регламентом витамины и минералы, и только в определенной форме. При этом при изготовлении пищевых добавок будет учитываться максимальная норма суточного потребления, а также риски и чувствительность к витаминам и минералам. Продавать пищевые добавки можно будет только под таким названием, а не как продукт питания. На этикетке при этом не должно быть указано никаких сведений о профилактике или излечении заболеваний. Однако на этикетке каждого товара должны быть указаны сами витамины и их форма, порция и количество потребления в сутки, предупреждение о передозировке и о том, что пищевыми добавками нельзя заменять питание, а также предупреждение об угрозе для маленьких детей. Пошлина на импорт муки С 10 июня в Грузии вводится временная импортная пошлина на муку. Новые правила будут в силе в течение пяти месяцев. Цель нововведения – повысить конкурентоспособность грузинской пшеницы и содействовать ее реализации на местном рынке. При этом власти уверяют, что данное решение не вызовет повышения стоимости хлеба в Грузии. Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах из-за отсутствия спроса. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымается, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому фермерам просто некуда девать собранный урожай. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком. Требования к работодателям С 1 июня работодатели должны удовлетворить требования безопасности при подъеме грузов руками, согласно правилам подъема грузов и минимальным требованиям к защите здоровья. Кроме того, на местах, где переносится груз, должно быть достаточно места, а пол не должен быть скользким. Для поднимающих грузы работодатель должен предоставить инструкцию с указанием веса и центра тяжести. Кроме того, будет запрещено поднимать руками такой груз, при переносе которого необходимо держать его на вытянутых руках или наклоняться вперед или вбок. Также запрещено будет переносить руками такой груз, который может нанести ущерб работнику из-за своей конфигурации или консистенции. При этом в правилах отмечается, что речь идет о тех грузах, при которых физическая нагрузка чрезмерная, вызвана поворотом верхней части туловища или связана с неустойчивым положением человека, или неожиданным движением груза. Контролировать выполнение правила будет Служба инспекции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, тбилиси