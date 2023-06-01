https://sputnik-georgia.ru/20230601/kogda-nachnut-letat-pryamye-reysy-iz-moskvy-v-kutaisi-278200950.html

Когда начнут летать прямые рейсы из Москвы в Кутаиси?

Когда начнут летать прямые рейсы из Москвы в Кутаиси?

Авиарейсы по маршруту Москва-Кутаиси-Москва будут выполняться три раза в неделю до конца октября 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T15:25+0400

2023-06-01T15:25+0400

2023-06-01T16:10+0400

авиасообщение в грузии

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кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые регулярные рейсы Москва-Кутаиси с 16 июня, информация появилась на онлайн-табло московского аэропорта Домодедово. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Самолеты Red Wings будут летать по маршруту Москва-Кутаиси-Москва три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам до 25 октября 2023 года. Вылет из Москвы в 18:50.Из Кутаиси в Москву самолетами Red Wings можно будет улететь c 17 июня по 26 октября по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Кутаиси в 01:00.Перевозчик будет летать из "Домодедово" в Кутаисский международный аэропорт на пассажирских самолетах Superjet 100. Время в пути – 3 часа 10 минут.Как прямое авиасообщение между Россией и Грузией может отразиться на туризме Турции>>Кроме того, Red Wings получила разрешение на полеты по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи.Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение в грузии, туризм, россия, новости, кутаиси, москва, тбилиси, кутаисский международный аэропорт