https://sputnik-georgia.ru/20230601/kogda-nachnut-letat-pryamye-reysy-iz-sochi-v-tbilisi-278202640.html

Когда начнут летать прямые рейсы из Сочи в Тбилиси?

Когда начнут летать прямые рейсы из Сочи в Тбилиси?

Red Wings с середины июня будет летать по маршрутам Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T16:16+0400

2023-06-01T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые регулярные рейсы Сочи-Тбилиси с 15 июня, сообщили Sputnik Грузия в информационной службе Тбилисского международного аэропорта. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.Самолеты Red Wings будут летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи два раза в неделю. Из Сочи самолет Red Wings будет вылетать в 23:00 по понедельникам и в 13:30 по четвергам. Вылет из аэропорта в Тбилиси по вторникам в 01:50 часов, а по четвергам – в 16:35. Когда начнут летать прямые рейсы из Москвы в Кутаиси?>>Red Wings также получила разрешение на прямые полеты по маршруту Москва-Кутаиси-Москва. Самолеты Red Wings будут летать c 16 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам до 25 октября 2023 года.Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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