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Налоговые льготы на ввоз автомобилей вступили в силу в Грузии
Налоговые льготы на ввоз автомобилей вступили в силу в Грузии
В законодательстве появилось понятие "классический автомобиль" 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T18:45+0400
2023-06-01T18:45+0400
2023-06-01T18:45+0400
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налоговый кодекс
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Поправки в закон "Об автомобильном транспорте" и в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей, вступили в силу 1 июня.Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появилось понятие "классический автомобиль".Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, для ввоза в Грузию подобных автомобилей будут действовать специальные льготы.Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения >>В частности, налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя.За первый квартал 2023 года в Грузию было импортировано 33 автомобиля старше 40 лет, из которых 19 – легковые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, налоговый кодекс, автомобили, раритетные автомобили
грузия, новости, общество, экономика, налоговый кодекс, автомобили, раритетные автомобили
Налоговые льготы на ввоз автомобилей вступили в силу в Грузии
В законодательстве появилось понятие "классический автомобиль"
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Поправки в закон "Об автомобильном транспорте" и в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей, вступили в силу 1 июня.
Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появилось понятие "классический автомобиль".
Классическим автомобилем по закону будет считаться механическое транспортное средство старше 40 лет. Характеристики классического автомобиля и вопросы эксплуатации определит правительство Грузии.
Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, для ввоза в Грузию подобных автомобилей будут действовать специальные льготы.
В частности, налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя.
За первый квартал 2023 года в Грузию было импортировано 33 автомобиля старше 40 лет, из которых 19 – легковые.