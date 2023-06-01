https://sputnik-georgia.ru/20230601/nalogovye-lgoty-na-vvoz-avtomobiley-vstupili-v-silu-v-gruzii-278204331.html

Налоговые льготы на ввоз автомобилей вступили в силу в Грузии

Налоговые льготы на ввоз автомобилей вступили в силу в Грузии

В законодательстве появилось понятие "классический автомобиль" 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T18:45+0400

2023-06-01T18:45+0400

2023-06-01T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Поправки в закон "Об автомобильном транспорте" и в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей, вступили в силу 1 июня.Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появилось понятие "классический автомобиль".Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, для ввоза в Грузию подобных автомобилей будут действовать специальные льготы.Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения >>В частности, налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя.За первый квартал 2023 года в Грузию было импортировано 33 автомобиля старше 40 лет, из которых 19 – легковые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, экономика, налоговый кодекс, автомобили, раритетные автомобили