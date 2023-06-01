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Нападающий сборной Грузии признан лучшим игроком мая Лиги 2 во Франции

Нападающий сборной Грузии признан лучшим игроком мая Лиги 2 во Франции

Давиташвили сыграл за "Бордо" 21 матч и забил пять голов. На счету нападающего также две результативные передачи 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Бордо" Зурико Давиташвили признан лучшим игроком по итогам мая второго дивизиона чемпионата Франции по футболу. В предыдущем месяце лучшим игроком Лиги 2 признали еще одного грузинского нападающего Георгия (Жоржа) Микаутадзе, который выступает за "Мец". Давиташвили сыграл за "Бордо" 21 матч и забил пять голов. На счету нападающего также две результативные передачи. Нападающий сборной Грузии был признан лучшим футболистом года во французской Лиге 2 >>По информации СМИ, в "Бордо" решили воспользоваться правом выкупа контракта 22-летнего Давиташвили и подпишут с молодым футболистом новый полноценный контракт. Даивташвили перешел в "Бордо" французской Лиги 2 из батумского "Динамо" 2 сентября 2022 года на условиях годовой аренды. Он забил гол в дебютном матче. В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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