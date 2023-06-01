https://sputnik-georgia.ru/20230601/natsbank-gruzii-povysil-likvidnost-depozitov-rossiyan-do-80-278199601.html
Нацбанк Грузии повысил ликвидность депозитов россиян до 80%
Нацбанк Грузии повысил ликвидность депозитов россиян до 80%
Изъятие депозитов россиянами в короткие сроки может создать проблемы для экономики Грузии, заявил и. о. президента Нацбанка 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T15:15+0400
2023-06-01T15:15+0400
2023-06-01T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение повысить для граждан России процент вкладов в иностранной валюте в грузинских банках, который нельзя востребовать немедленно, до 80% с 1 сентября 2023 года, говорится в сообщении на сайте регулятора. Как отмечает Нацбанк, после начала российско-украинского кризиса в Грузии значительно увеличились депозиты резидентов России в иностранной валюте, что создает риск единой концентрации и негативно сказывается на состоянии ликвидности. Регулятор отметил, что поддерживает более высокие требования к ликвидности для депозитов, размещенных нерезидентами страны в связи с исторически менее стабильным характером таких депозитов. Как пояснил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествришвили, причина данного решения заключается в том, что поступающие из России депозиты концентрированы и могут быть изъяты в короткие сроки. "В короткие сроки, о которых мы говорим, это может быть год или два года. Если эти средства заменят долгосрочные заемные средства или пойдут в долгосрочные кредиты, то, в случае оттока этих средств, это создаст проблемы для экономики Грузии", – заявил Мествиришвили. По его словам, банки Грузии итак учитывают эти риски и у них у самих созданы буферы ликвидности, а новым решением регулятор просто придаст этому формальность. Активы банковского сектора Грузии снизились в апреле >>По данным медиаплатформы BMG, в апреле 2023 года иностранные компании и физические лица хранят в банках Грузии депозиты в размере 7,6 миллиарда лари. 6,5 миллиарда лари из них – депозиты физических лиц, остальное принадлежит компаниям. Среди физических лиц наибольшая сумма денег (2,4 миллиарда лари) размещена гражданами России. В 2022 году вклады россиян увеличились на 1,9 млрд лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, коммерческие банки, россия
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, коммерческие банки, россия
Нацбанк Грузии повысил ликвидность депозитов россиян до 80%
15:15 01.06.2023 (обновлено: 17:18 01.06.2023)
Изъятие депозитов россиянами в короткие сроки может создать проблемы для экономики Грузии, заявил и. о. президента Нацбанка
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение повысить для граждан России процент вкладов в иностранной валюте в грузинских банках, который нельзя востребовать немедленно, до 80% с 1 сентября 2023 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Как отмечает Нацбанк, после начала российско-украинского кризиса в Грузии значительно увеличились депозиты резидентов России в иностранной валюте, что создает риск единой концентрации и негативно сказывается на состоянии ликвидности. Регулятор отметил, что поддерживает более высокие требования к ликвидности для депозитов, размещенных нерезидентами страны в связи с исторически менее стабильным характером таких депозитов.
"Поскольку эти поступления капитала могут носить временный характер, их целесообразно сохранить в ликвидных средствах. Комитет финансовой стабильности принял решение повысить требования ликвидности (ставку оттока) по депозитам резидентов России в иностранной валюте до 80%. Указанная ставка находилась в пределах 30-40%. Изменения вступят в силу с 1 сентября", – говорится в сообщении.
Как пояснил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествришвили, причина данного решения заключается в том, что поступающие из России депозиты концентрированы и могут быть изъяты в короткие сроки.
"В короткие сроки, о которых мы говорим, это может быть год или два года. Если эти средства заменят долгосрочные заемные средства или пойдут в долгосрочные кредиты, то, в случае оттока этих средств, это создаст проблемы для экономики Грузии", – заявил Мествиришвили.
По его словам, банки Грузии итак учитывают эти риски и у них у самих созданы буферы ликвидности, а новым решением регулятор просто придаст этому формальность.
По данным медиаплатформы BMG, в апреле 2023 года иностранные компании и физические лица хранят в банках Грузии депозиты в размере 7,6 миллиарда лари. 6,5 миллиарда лари из них – депозиты физических лиц, остальное принадлежит компаниям.
Среди физических лиц наибольшая сумма денег (2,4 миллиарда лари) размещена гражданами России. В 2022 году вклады россиян увеличились на 1,9 млрд лари.