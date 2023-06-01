https://sputnik-georgia.ru/20230601/obvinyaemyy-v-intsidente-s-turistami-pogranichnik-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-278210807.html
Обвиняемый в инциденте с туристами пограничник будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый в инциденте с туристами пограничник будет ждать приговора в тюрьме
В случае подтверждения судом вины задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T22:55+0400
2023-06-01T22:55+0400
2023-06-01T23:12+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения сотруднику пограничной полиции МВД Грузии, обвиняемому в превышении служебных полномочий с применением оружия и насилия, за инцидент с туристами в заповеднике Вашловани, сообщает телеканал "Рустави 2". Суд полностью разделил мнение прокуратуры Грузии по мере пресечения. Следствие установило, что два иностранных гражданина вместе с другими туристами находились в государственном заповедники Вашловани рядом с постом пограничной полиции "Миджнискури" на грузино-азербайджанской границе. Стрелял и заковал в наручники туристов: пограничнику Грузии грозит до 8 лет тюрьмы >>Поздно ночью 28 мая, по данным следствия, к ним подошел пограничник в состоянии опьянения и один раз выстрелил из автомата не целясь. Также расследование установило, что он потребовал у туристов показать паспорта, несмотря на то, что они неоднократно уже проходили проверку, и заковал в наручники двух туристов – иностранных граждан. Теперь в случае подтверждения вины обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд
Обвиняемый в инциденте с туристами пограничник будет ждать приговора в тюрьме
22:55 01.06.2023 (обновлено: 23:12 01.06.2023)
В случае подтверждения судом вины задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения сотруднику пограничной полиции МВД Грузии, обвиняемому в превышении служебных полномочий с применением оружия и насилия, за инцидент с туристами в заповеднике Вашловани, сообщает телеканал "Рустави 2".
Суд полностью разделил мнение прокуратуры Грузии по мере пресечения.
Следствие установило, что два иностранных гражданина вместе с другими туристами находились в государственном заповедники Вашловани рядом с постом пограничной полиции "Миджнискури" на грузино-азербайджанской границе.
Поздно ночью 28 мая, по данным следствия, к ним подошел пограничник в состоянии опьянения и один раз выстрелил из автомата не целясь.
Также расследование установило, что он потребовал у туристов показать паспорта, несмотря на то, что они неоднократно уже проходили проверку, и заковал в наручники двух туристов – иностранных граждан.
Теперь в случае подтверждения вины обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.