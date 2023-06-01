https://sputnik-georgia.ru/20230601/strelyal-i-zakoval-v-naruchniki-turistov-pogranichniku-gruzii-grozit-do-8-let-tyurmy-278203692.html
Стрелял и заковал в наручники туристов: пограничнику Грузии грозит до 8 лет тюрьмы
Стрелял и заковал в наручники туристов: пограничнику Грузии грозит до 8 лет тюрьмы
Прокуратура на суде по избранию меры пресечения потребует, чтобы до вынесения приговора обвиняемый находился в заключении 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T17:38+0400
2023-06-01T17:38+0400
2023-06-01T17:38+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сотруднику пограничной полиции МВД Грузии предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий с применением оружия и насилия за инцидент с туристами в заповеднике Вашловани, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Следствие установило, что два иностранных гражданина вместе с другими туристами находились в государственном заповедники Вашловани рядом с постом пограничной полиции "Миджнискури" на грузино-азербайджанской границе. Поздно ночью 28 мая, по данным следствия, к ним подошел пограничник в состоянии опьянения и один раз выстрелил из автомата не целясь. Стрельба в заповеднике Вашловани – задержан сотрудник погранполиции МВД Грузии >>Также расследование установило, что он потребовал у туристов показать паспорта, несмотря на то, что они неоднократно уже проходили проверку, и заковал в наручники двух туристов – иностранных граждан. Теперь в случае подтверждения вины обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а прокуратура на суде по избранию меры пресечения потребует, чтобы до вынесения приговора он находился в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Стрелял и заковал в наручники туристов: пограничнику Грузии грозит до 8 лет тюрьмы
Прокуратура на суде по избранию меры пресечения потребует, чтобы до вынесения приговора обвиняемый находился в заключении
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сотруднику пограничной полиции МВД Грузии предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий с применением оружия и насилия за инцидент с туристами в заповеднике Вашловани, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Следствие установило, что два иностранных гражданина вместе с другими туристами находились в государственном заповедники Вашловани рядом с постом пограничной полиции "Миджнискури" на грузино-азербайджанской границе.
Поздно ночью 28 мая, по данным следствия, к ним подошел пограничник в состоянии опьянения и один раз выстрелил из автомата не целясь.
Также расследование установило, что он потребовал у туристов показать паспорта, несмотря на то, что они неоднократно уже проходили проверку, и заковал в наручники двух туристов – иностранных граждан.
Теперь в случае подтверждения вины обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а прокуратура на суде по избранию меры пресечения потребует, чтобы до вынесения приговора он находился в заключении.