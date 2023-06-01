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Премьер-министр – Грузия получила обещание поддержки в получении статуса кандидата в ЕС
Премьер-министр – Грузия получила обещание поддержки в получении статуса кандидата в ЕС
Главным посланием Грузии является то, что получение статуса кандидата в ЕС значительно снизит уровень поляризации в обществе, считает премьер 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T22:07+0400
2023-06-01T22:07+0400
2023-06-01T22:07+0400
политика
грузия
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ираклий гарибашвили
еврокомиссия
грузия - ес
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузия уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС для получения статуса кандидата, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. При этом он отметил, что главным посланием Грузии является то, что получение статуса кандидата в ЕС значительно снизит уровень поляризации в обществе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. Глава МИД Грузии – в ЕС должны увидеть необходимость встречных шагов >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Согласно заявлениям представителей власти Грузия уже практически выполнила девять условий из 12. При этом власти Грузии отмечают, что самым проблемным остается вопрос поляризации общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес
Премьер-министр – Грузия получила обещание поддержки в получении статуса кандидата в ЕС
Главным посланием Грузии является то, что получение статуса кандидата в ЕС значительно снизит уровень поляризации в обществе, считает премьер
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузия уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС для получения статуса кандидата, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
"С кем бы я ни говорил из европейских коллег и друзей, от всех я получил словесное обещание, что они поддержат нас при рассмотрении вопроса. Они хорошо понимают сложную ситуацию страны", – сказал Гарибашвили.
При этом он отметил, что главным посланием Грузии является то, что получение статуса кандидата в ЕС значительно снизит уровень поляризации в обществе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.
Согласно заявлениям представителей власти Грузия уже практически выполнила девять условий из 12. При этом власти Грузии отмечают, что самым проблемным остается вопрос поляризации общества.