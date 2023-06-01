https://sputnik-georgia.ru/20230601/uroven-prestupnosti-v-gruzii-ponizilsya--glava-mvd-278193705.html
Уровень преступности в Грузии понизился – глава МВД
Уровень преступности в Грузии понизился – глава МВД
В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T12:49+0400
2023-06-01T12:49+0400
2023-06-01T13:26+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
вахтанг гомелаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/56/248465688_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_cc81755e3de03e8a8dccb980c9c6383f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Уровень преступности в Грузии за последние годы понизился, а раскрываемость преступлений в 2022 году достигла беспрецедентного масштаба, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.Часть оппозиции утверждает, что уровень преступности в Грузии повысился и критикует власти в бездействие. Между тем, по данным МВД Грузии, число преступлений стало сокращаться с 2020 года, после пика в 2019 году, когда за год число преступлений приблизилось к 65 тысячам. В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений. По данным МВД, в период с 1 января по 31 марта 2023 года возбуждено 13,2 тысячи уголовных дел, что на 234 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 60,2%. При этом лучше всего раскрываются преступления, связанные с наркотиками, с нарушением прав человека, а также военные преступления. По словам Гомелаури, сократились такие тяжкие преступления, как убийство, попытка убийства, разбой, кража. Также ведомство работает над сокращением таких преступлений, как хранение и ношение огнестрельного оружия."Когда ты хранишь в доме или носишь с собой неоформленное оружие – это уже является незаконным. Это важная превенция. Это вызвало сокращение таких тяжких преступлений, как убийство", – подчеркнул Гомелаури. Глава МВД также затронул вопрос борьбы с наркопреступностью. По информации Гомелаури, возросло количество арестов наркоторговцев."К сожалению, в статистике это тоже отображается, как рост преступности. Однако в этом плане, наоборот, чем больше мы арестовываем наркоторговцев и незаконных хранителей, носителей и перевозчиков оружия, это, наоборот, является для нас превенцией", – отметил Гомелаури. Восемь кг героина и 16 кг кокаина – "улов" полиции Грузии с начала года>>Преступления, связанные с наркотиками, на втором месте среди самых распространенных нарушений закона в Грузии. В период с 1 января по 31 марта было зафиксировано 1,3 тысячи таких преступлений, из которых 852 связаны с незаконным хранением и оборотом наркотических веществ. При этом за три месяца было выявлено 111 фактов незаконной реализации наркотиков. Еще 397 уголовных дел связаны с марихуаной, хранение и приобретение которой не для личных целей остается в Грузии уголовным преступлением. В десятку самых часто встречающихся в Грузии нарушений закона также входят транспортные преступления, угрозы, насилие, доведение до самоубийства, нанесение легкого вреда здоровью, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/56/248465688_46:0:879:625_1920x0_80_0_0_6d5fb883cf411e3878eb8b724189b634.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, вахтанг гомелаури
грузия, новости, общество, тбилиси, вахтанг гомелаури
Уровень преступности в Грузии понизился – глава МВД
12:49 01.06.2023 (обновлено: 13:26 01.06.2023)
В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Уровень преступности в Грузии за последние годы понизился, а раскрываемость преступлений в 2022 году достигла беспрецедентного масштаба, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
Часть оппозиции утверждает, что уровень преступности в Грузии повысился и критикует власти в бездействие. Между тем, по данным МВД Грузии, число преступлений стало сокращаться с 2020 года, после пика в 2019 году, когда за год число преступлений приблизилось к 65 тысячам. В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений.
"Со стороны оппозиции часто звучат заявления, что якобы преступность выросла. Однако, наоборот, есть снижение. Тем более за последние три года. Также важен показатель раскрываемости – в прошлом году было 62%. Это действительно беспрецедентный случай. Такого никогда не было", – заявил Гомелаури в интервью телеканалу "Имеди".
По данным МВД, в период с 1 января по 31 марта 2023 года возбуждено 13,2 тысячи уголовных дел, что на 234 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 60,2%. При этом лучше всего раскрываются преступления, связанные с наркотиками, с нарушением прав человека, а также военные преступления.
По словам Гомелаури, сократились такие тяжкие преступления, как убийство, попытка убийства, разбой, кража. Также ведомство работает над сокращением таких преступлений, как хранение и ношение огнестрельного оружия.
"Когда ты хранишь в доме или носишь с собой неоформленное оружие – это уже является незаконным. Это важная превенция. Это вызвало сокращение таких тяжких преступлений, как убийство", – подчеркнул Гомелаури.
Глава МВД также затронул вопрос борьбы с наркопреступностью. По информации Гомелаури, возросло количество арестов наркоторговцев.
"К сожалению, в статистике это тоже отображается, как рост преступности. Однако в этом плане, наоборот, чем больше мы арестовываем наркоторговцев и незаконных хранителей, носителей и перевозчиков оружия, это, наоборот, является для нас превенцией", – отметил Гомелаури.
Преступления, связанные с наркотиками, на втором месте среди самых распространенных нарушений закона в Грузии. В период с 1 января по 31 марта было зафиксировано 1,3 тысячи таких преступлений, из которых 852 связаны с незаконным хранением и оборотом наркотических веществ. При этом за три месяца было выявлено 111 фактов незаконной реализации наркотиков.
Еще 397 уголовных дел связаны с марихуаной, хранение и приобретение которой не для личных целей остается в Грузии уголовным преступлением.
В десятку самых часто встречающихся в Грузии нарушений закона также входят транспортные преступления, угрозы, насилие, доведение до самоубийства, нанесение легкого вреда здоровью, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.