https://sputnik-georgia.ru/20230601/uroven-prestupnosti-v-gruzii-ponizilsya--glava-mvd-278193705.html

Уровень преступности в Грузии понизился – глава МВД

Уровень преступности в Грузии понизился – глава МВД

В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T12:49+0400

2023-06-01T12:49+0400

2023-06-01T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Уровень преступности в Грузии за последние годы понизился, а раскрываемость преступлений в 2022 году достигла беспрецедентного масштаба, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.Часть оппозиции утверждает, что уровень преступности в Грузии повысился и критикует власти в бездействие. Между тем, по данным МВД Грузии, число преступлений стало сокращаться с 2020 года, после пика в 2019 году, когда за год число преступлений приблизилось к 65 тысячам. В 2022 году в Грузии было зафиксировано 54,4 тысячи преступлений. По данным МВД, в период с 1 января по 31 марта 2023 года возбуждено 13,2 тысячи уголовных дел, что на 234 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 60,2%. При этом лучше всего раскрываются преступления, связанные с наркотиками, с нарушением прав человека, а также военные преступления. По словам Гомелаури, сократились такие тяжкие преступления, как убийство, попытка убийства, разбой, кража. Также ведомство работает над сокращением таких преступлений, как хранение и ношение огнестрельного оружия."Когда ты хранишь в доме или носишь с собой неоформленное оружие – это уже является незаконным. Это важная превенция. Это вызвало сокращение таких тяжких преступлений, как убийство", – подчеркнул Гомелаури. Глава МВД также затронул вопрос борьбы с наркопреступностью. По информации Гомелаури, возросло количество арестов наркоторговцев."К сожалению, в статистике это тоже отображается, как рост преступности. Однако в этом плане, наоборот, чем больше мы арестовываем наркоторговцев и незаконных хранителей, носителей и перевозчиков оружия, это, наоборот, является для нас превенцией", – отметил Гомелаури. Восемь кг героина и 16 кг кокаина – "улов" полиции Грузии с начала года>>Преступления, связанные с наркотиками, на втором месте среди самых распространенных нарушений закона в Грузии. В период с 1 января по 31 марта было зафиксировано 1,3 тысячи таких преступлений, из которых 852 связаны с незаконным хранением и оборотом наркотических веществ. При этом за три месяца было выявлено 111 фактов незаконной реализации наркотиков. Еще 397 уголовных дел связаны с марихуаной, хранение и приобретение которой не для личных целей остается в Грузии уголовным преступлением. В десятку самых часто встречающихся в Грузии нарушений закона также входят транспортные преступления, угрозы, насилие, доведение до самоубийства, нанесение легкого вреда здоровью, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, вахтанг гомелаури