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Батуми готовится к проведению детского первенства мира по быстрым шахматам
Батуми готовится к проведению детского первенства мира по быстрым шахматам
На чемпионат в Бутами приедут 457 участников из 38 стран мира 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T11:58+0400
2023-06-02T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блиц среди юношей и девушек от 8 до 18 лет пройдет в черноморском городе Батуми с 5 по 12 июня 2023 года, сообщает пресс-служба аппарата правительства Аджарии. На чемпионат в Бутами приедут 457 участников из 38 стран мира. Спортсмены будут представлены в следующих возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. В аппарате правительства Аджарии в пятницу прошло совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы организации и безопасного проведения международного мероприятия. Встречи первенства будут проводиться в соответствии с турнирными правилами ФИДЕ. На турнире будет действовать швейцарская 11-раундовая система. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, аджария, батуми, фиде
Батуми готовится к проведению детского первенства мира по быстрым шахматам
11:58 02.06.2023 (обновлено: 12:16 02.06.2023)
На чемпионат в Бутами приедут 457 участников из 38 стран мира
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блиц среди юношей и девушек от 8 до 18 лет пройдет в черноморском городе Батуми с 5 по 12 июня 2023 года, сообщает пресс-служба аппарата правительства Аджарии.
На чемпионат в Бутами приедут 457 участников из 38 стран мира. Спортсмены будут представлены в следующих возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
В аппарате правительства Аджарии в пятницу прошло совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы организации и безопасного проведения международного мероприятия.
Встречи первенства будут проводиться в соответствии с турнирными правилами ФИДЕ. На турнире будет действовать швейцарская 11-раундовая система.