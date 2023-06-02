https://sputnik-georgia.ru/20230602/batumi-gotovitsya-k-provedeniyu-detskogo-pervenstva-mira-po-bystrym-shakhmatam-278218581.html

Батуми готовится к проведению детского первенства мира по быстрым шахматам

Батуми готовится к проведению детского первенства мира по быстрым шахматам

На чемпионат в Бутами приедут 457 участников из 38 стран мира 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T11:58+0400

2023-06-02T11:58+0400

2023-06-02T12:16+0400

спорт

грузия

новости

аджария

батуми

фиде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23669/99/236699900_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ea5e94936a2dcf365772e22939911ab3.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блиц среди юношей и девушек от 8 до 18 лет пройдет в черноморском городе Батуми с 5 по 12 июня 2023 года, сообщает пресс-служба аппарата правительства Аджарии. На чемпионат в Бутами приедут 457 участников из 38 стран мира. Спортсмены будут представлены в следующих возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. В аппарате правительства Аджарии в пятницу прошло совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы организации и безопасного проведения международного мероприятия. Встречи первенства будут проводиться в соответствии с турнирными правилами ФИДЕ. На турнире будет действовать швейцарская 11-раундовая система. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, аджария, батуми, фиде