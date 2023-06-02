https://sputnik-georgia.ru/20230602/byvshiy-chlen-gruzinskoy-mechty-anonsiruet-sozdanie-novogo-konservativnogo-dvizheniya-278220500.html

Бывший член "Грузинской мечты" анонсирует создание нового консервативного движения

Бывший член "Грузинской мечты" анонсирует создание нового консервативного движения

"Грузия прежде всего" – это будет движение, объединенное против определенной системы ценностей и постоянных попыток устроить беспорядки в стране 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T13:25+0400

2023-06-02T13:25+0400

2023-06-02T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Презентация нового консервативного объединения "Грузия прежде всего" состоится 12 июня в Тбилиси, заявил основатель информационно-аналитического портала под аналогичным названием, бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат столичного сакребуло Вато Шакаришвили. Создание нового общественного движение было продиктовано скорее необходимостью, нежели политическими целями, заявил он, отметив, что это будет широкое общественное движение, объединенное вокруг определенной системы ценностей, и в первую очередь против вызовов и постоянных попыток устроить беспорядки в Грузии. Как отметил Шакарашвили, это не будет движение одного конкретного человека или группы, это будет широкое общественное движение. Что касается того, кто войдет в состав нового общественного движения, то, по его словам, это станет известно 12 июня. "Это будет только представление инициативной группы. Это не будет организация закрытого типа, это будет чисто общественное движение, где мы только озвучим эту идею и откроем дверь, и я уверен, что позже многие люди присоединятся к нам. Это будет открытое мероприятие, посещение свободное", – отметил Шакаришвили. Все должны знать, что сегодня Грузии больше всего нужен мир, так как это ключ к развитию. "Сегодня у нас есть уникальный шанс для этого, прочно встать на ноги. Вы видим, что нас пытаются наказать из-за того, что мы выбрали мир и защиту интересов нашей страны… Мы еще раз четко заявим, что больше не намерены действовать согласно повестке для других. У нас будет грузинская повестка дня", – отметил Шакарашвили. "Грузия прежде всего" – как в оппозиции и в "Грузинской мечте" отреагировали на акцию>>Ранее 30 апреля на площади Республики в центре Тбилиси прошла мирная акция под названием "Грузия прежде всего". Организовали масштабную акцию певец Георгий Гачечиладзе (Уцноби) и актер Заза Папуашвили, потребовав от властей защиты национальных интересов страны. Они заявили о недопустимости втягивания Грузии в войну, а также призвали политиков Евросоюза и других стран не вмешиваться во внутренние дела Грузии. Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, о недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть страну в войну. Они стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Депутаты сакрубело (горсовет) Тбилиси Вахтанг Шакаришвили заявил об уходе из правящей партии в апреле 2019 года из-за разногласия с руководством "Грузинской мечты" относительно судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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