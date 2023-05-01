https://sputnik-georgia.ru/20230501/gruziya-prezhde-vsego--kak-v-oppozitsii-i-v-gruzinskoy-mechte-otreagirovali-na-aktsiyu-277241995.html

"Грузия прежде всего" – как в оппозиции и в "Грузинской мечте" отреагировали на акцию

"Грузия прежде всего" – как в оппозиции и в "Грузинской мечте" отреагировали на акцию

Накануне в Тбилиси прошла акция, среди требований протестующих – запрет пропаганды ЛГБТ и уважение суверенитета Грузии 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T17:55+0400

2023-05-01T17:55+0400

2023-05-01T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Представители оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по-разному оценили прошедшую накануне в центре Тбилиси мирную акцию под названием "Грузия прежде всего": в оппозиции увидели антизападное содержание митинга, а в правящей партии – защиту национальных интересов. В минувшее воскресенье певец Георгий Гачечиладзе (Уцноби) и актер Заза Папуашвили организовали масштабную акцию на площади Республики, потребовав от властей защиты национальных интересов страны. Они заявили о недопустимости втягивания Грузии в войну, а также призвали политиков Евросоюза и других стран не вмешиваться во внутренние дела Грузии.Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе назвал митинг позорным, а заявления участников – вредными. "Вчерашнее собрание было очень позорным. Я уважаю отличающееся мнение, но озвученные там заявления не были отличающимся мнением. Все слова были вредными, злонамеренными и сговором против Грузии", – заявил Манджгаладзе журналистам. Оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе отметила, что, несмотря на то, что организаторы в течение нескольких недель готовились к мероприятию, акция показала, что у антизападной пропаганды в Грузии нет будущего. "Эти люди были людьми, организованными "Грузинской мечтой", и, к сожалению, "Грузинская мечта" обходным и косвенным путем пытается ввести людей в заблуждение и повторить антизападные послания", – заявила Деканоидзе. Требования митингующих Среди требований к власти, которые были озвучены по итогам акции, было обеспечение исполнения закона одинаково по отношению ко всем, независимо от политической, сексуальной или иной ориентации. Запрет пропаганды ЛГБТ и уважение суверенитета Грузии – митингующие озвучили требования>>Кроме того, в случае поляризации и политического кризиса грузинскому народу должна быть предоставлена возможность выразить свое мнение при помощи плебисцита (референдум) во избежание революций и дестабилизации. Среди требований был и запрет на ЛГБТ пропаганду. Организаторы акции также потребовали от политиков Евросоюза и других стран уважать государственный суверенитет Грузии и категорически не вмешиваться во внутренние общественно-политические дела. "Грузинская мечта" благодарна Представители правящей партии, в отличие от оппозиции, остались довольны проведенной акцией. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что акция была проникнута грузинской идеей и национальными интересами. Глава законодательного органа призвал оппозицию вдуматься в эти идеи и вернуть в свой словарь "национальные интересы" в качестве одного из определяющих принципов при принятии решений. "Это проблема – то, что они изъяли "национальные интересы" из своего словаря и во всем им мерещится пророссийское и антизападное. В итоге наша оппозиция дошла до такой кондиции, что там, где есть слово "грузинское", им мерещится антизападное и пророссийское. Очевидно, для них и быть грузином означает быть антизападным", – отметил он. Защитники мирной политики Грузии провели акцию протеста в Тбилиси - видео>>Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе особенно поблагодарил всех, для кого "важен мир и для кого родина – прежде всего". "Хочу поблагодарить всех людей, которые проникнуты патриотизмом, кого радует успех страны, экономическое развитие. Мир – это самое важное сегодня, если посмотреть на то, что происходит в мире, в регионе. Несмотря на то, что много атак, мы сделаем все, чтобы сохранить мир и экономическое развитие", – заявил Каладзе журналистам. Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть страну в войну. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, акции протеста