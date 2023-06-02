https://sputnik-georgia.ru/20230602/gruzinskaya-model-snyalas-v-reklame-lacoste-vmeste-s-legendarnym-tennisistom-278216424.html
Грузинская модель снялась в рекламе Lacoste вместе с легендарным теннисистом
Грузинская модель снялась в рекламе Lacoste вместе с легендарным теннисистом
Грузинка отрекламировала характерные для бренда комбинезоны, кепки, юбки и майки поло 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T10:25+0400
2023-06-02T10:25+0400
2023-06-02T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в рекламе французской компании Lacoste и спортивного бренда Sporty & Rich. Матильда представила новую коллекцию, основой которой послужили архивные образы Lacoste из 70-х и 80-х годов. Грузинка отрекламировала характерные для бренда комбинезоны, кепки, юбки и майки поло. В новой кампании также принял участие всемирно известный теннисист Новак Джокович. Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, флоренция, милан, новак джокович
новости, грузия, тбилиси, флоренция, милан, новак джокович
Грузинская модель снялась в рекламе Lacoste вместе с легендарным теннисистом
10:25 02.06.2023 (обновлено: 11:48 02.06.2023)
Грузинка отрекламировала характерные для бренда комбинезоны, кепки, юбки и майки поло
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в рекламе французской компании Lacoste и спортивного бренда Sporty & Rich.
Матильда представила новую коллекцию, основой которой послужили архивные образы Lacoste из 70-х и 80-х годов. Грузинка отрекламировала характерные для бренда комбинезоны, кепки, юбки и майки поло.
В новой кампании также принял участие всемирно известный теннисист Новак Джокович.
Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.