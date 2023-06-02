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Грузия станет местом проведения Всемирного дня туризма в 2024 году
Грузия станет местом проведения Всемирного дня туризма в 2024 году
Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T11:16+0400
2023-06-02T11:16+0400
2023-06-02T11:21+0400
туризм
грузия
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болгария
мариам квривишвили
всемирная туристская организация
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки Всемирного дня туризма 2024 года, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. По ее словам, мероприятие поможет поможет Грузии повысить узнаваемость и укрепить позиции на международном туристическом рынке, что положительно отразится на экономике страны. Празднование Всемирного дня туризма 2022 года прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии. Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, болгария, мариам квривишвили, всемирная туристская организация
туризм, грузия, новости, болгария, мариам квривишвили, всемирная туристская организация
Грузия станет местом проведения Всемирного дня туризма в 2024 году
11:16 02.06.2023 (обновлено: 11:21 02.06.2023)
Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки Всемирного дня туризма 2024 года, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.
Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.
"Это очередное очень большое признание нашей страны, индустрии нашего туризма. Нам дается возможность достойно принять в нашей стране представителей высшего ранга международного уровня не только из индустрии туризма, но и из других секторов, также принять представителей медиа", – заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили.
По ее словам, мероприятие поможет поможет Грузии повысить узнаваемость и укрепить позиции на международном туристическом рынке, что положительно отразится на экономике страны.
Празднование Всемирного дня туризма 2022 года прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии.
Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.