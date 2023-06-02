https://sputnik-georgia.ru/20230602/gruziya-stanet-mestom-provedeniya-vsemirnogo-dnya-turizma-v-2024-godu-278217134.html

Грузия станет местом проведения Всемирного дня туризма в 2024 году

Грузия станет местом проведения Всемирного дня туризма в 2024 году

Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T11:16+0400

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туризм

грузия

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болгария

мариам квривишвили

всемирная туристская организация

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки Всемирного дня туризма 2024 года, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. По ее словам, мероприятие поможет поможет Грузии повысить узнаваемость и укрепить позиции на международном туристическом рынке, что положительно отразится на экономике страны. Празднование Всемирного дня туризма 2022 года прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии. Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, болгария, мариам квривишвили, всемирная туристская организация