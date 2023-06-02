https://sputnik-georgia.ru/20230602/gruziya-zhdet-ot-evrosoyuza-spravedlivogo-resheniya--vitse-premer-278235806.html

Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – вице-премьер

Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – вице-премьер

Вице-премьер подчеркнула, что по всем критериям Грузия заслуживает статуса кандидата 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T22:11+0400

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Власти Грузии ожидают от Европейского союза единственно верное и справедливое решение в связи с предоставлением стране статуса кандидата, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Как отметила вице-премьер, по всем критериям Грузия заслуживает статуса кандидата. "Мы с поднятой головой считаем, что этот статус, к которому мы стремимся, принадлежит нашему народу, государству, в том случае, если эта оценка будет основываться на критериях. Если эта оценка будет политической, то и в этом случае мы считаем, что этот статус действительно принадлежит стране", – подчеркнула Цулукиани. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Президент Грузии изменила риторику – вице-премьер о речи Зурабишвили в ЕП >>К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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