https://sputnik-georgia.ru/20230602/prezident-gruzii-izmenila-ritoriku--vitse-premer-o-rechi-zurabishvili-v-ep-278232294.html

Президент Грузии изменила риторику – вице-премьер о речи Зурабишвили в ЕП

Президент Грузии изменила риторику – вице-премьер о речи Зурабишвили в ЕП

Вице-премьер выразила надежду, что эта риторика, которая ориентирована не на какие-то политические интересы, а на интересы страны, продолжится 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T19:27+0400

2023-06-02T19:27+0400

2023-06-02T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте было гораздо более адекватным и ориентированным на то, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюзе, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Выступая в Европарламенте, Зурабишвили заявила, что Грузия исторически заслужила статус кандидата в члены ЕС и выполнение рекомендаций для получения этого статуса означает возвращение страны к европейским корням. При этом президент подчеркнула, что Грузия сделала многое для получения статуса, в том числе с точки зрения реформ. Она также отметила, что население Грузии придерживается проевропейских ценностей. Вице-премьер также выразила надежду, что эта риторика, которая ориентирована не на какие-то политические, узкопартийные интересы, а на интересы страны, продолжится. "Всех нас объединяет одна цель – чтобы наше государство получило тот статус, который действительно ей принадлежит, чтобы Брюссель принял то справедливое решение, которое не имеет альтернативы", – подчеркнула Цулукиани. Выступление президента в Европарламенте прошло на фоне натянутых отношений с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом в 2018 году. Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью Европы – Зурабишвили >>Зурабишвили утверждала, что выступление планировалось еще 18 апреля, однако поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. До этого Зурабишвили открыто обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Политические пируэты Саломе Зурабишвили: президент Грузии явно что-то задумала >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, брюссель, европа, страсбург, европарламент, саломе зурабишвили , тея цулукиани, грузинская мечта