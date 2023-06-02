https://sputnik-georgia.ru/20230602/kak-zavershit-polyarizatsiyu-v-gruzii-otvet-deputata-278226008.html

Как завершить поляризацию в Грузии? Ответ депутата

Как завершить поляризацию в Грузии? Ответ депутата

Грузия заслуживала статус кандидата на вступление в ЕС, убежден депутат 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз завершит поляризацию в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно заявлениям представителей власти, Грузия практически выполнила девять условий из 12. При этом власти страны отмечают, что самым проблемным остается вопрос поляризации общества. По словам Ионатамишвили, сразу после того, как Евросоюз дал Грузии европейскую перспективу, со стороны радикальной оппозиции начались спекуляции этим вопросом. Радикальной оппозицией представители правящей партии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников, которые отказались от работы над выполнением рекомендаций. "Мы также помним, когда они пытались начать радикальную кампанию в отношении европейской перспективы. В конце концов ясно, что их радикальная повестка никогда не будет реализована. Но для общего дела будет лучше, что чем меньше будет поляризация, тем больше будет пространства для здоровой дискуссии", – отметил он. ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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