https://sputnik-georgia.ru/20230530/es-dopustit-oshibku-otkazav-gruzii-v-predostavlenii-gruzii-statusa-kandidata--premer--278140816.html

ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер

ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер

Год назад Грузии не предоставили статус страны-кандидата на вступление ЕС 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T16:23+0400

2023-05-30T16:23+0400

2023-05-30T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Отказ Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце года будет огромной политической ошибкой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Однако, по словам премьера, даже в случае отказа Грузия продолжит путь к реформам и развитию.При этом прошлогоднее решение Европейского совета не предоставлять Грузии статус страны-кандидата премьер назвал несправедливым, необоснованным и нецелесообразным, так как страна по всем показателям опережает Украину и Молдову.У грузинских властей нет ни аргументов, ни разъяснений, почему стране не предоставили статус."Поэтому этот вопрос лучше задать европейским друзьям", – подчеркнул премьер. По словам Гарибашвили, Грузия завершит работу над выполнением рекомендаций ЕС к июню текущего года. "Когда Грузии дали этот перечень от Еврокомиссии, мы незамедлительно начали работать над ним, включились в этот процесс, и к июню все завершится", – отметил Гарибашвили. При этом премьер отметил, что, если Грузия получит статус кандидата в ЕС, вопрос поляризации, который является одним из условий ЕС, будет решен."Статус завершит поляризацию в Грузии", – подчеркнул премьер.Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии>>Что касается вопроса деолигархизации, который является одним из обязательных условий для получения статуса, премьер заявил, что настоящим олигархом в Грузии является заочно осужденный министр обороны времен президентства Михаила Саакашвили – Давид Кезерашвили. Гарибашвили также разъяснил, почему миллиардер, экс-премьер Грузии и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили не является олигархом, вопреки заявлениям части оппозиции. "Эти обвинения не имеют аргументов... Я скажу вам, что им было реализовано много благотворительных инициатив", – заявил премьер.Кроме того, Иванишвили "сменил жестокий, брутальный диктаторский режим" экс-президента Михаила Саакашвили, отметил Гарибашвили.Изменения, которые произошли в стране с приходом к власти "Грузинской мечты", отличаются от того, что было, как день и ночь, заявил премьер."Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Оппозиция настаивает на том, что единственный олигарх в Грузии – Бидзина Иванишвили. А члены правящей партии олигархами называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении, экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта, еврокомиссия