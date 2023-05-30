ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер
16:23 30.05.2023 (обновлено: 16:40 30.05.2023)
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе
Год назад Грузии не предоставили статус страны-кандидата на вступление ЕС
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Отказ Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце года будет огромной политической ошибкой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Я думаю, что в этой сложной геополитической обстановке, в этой ситуации непредоставление статуса страны-кандидата в ЕС Грузии, которая своей работой является номером один в ассоциированном трио (соглашение об ассоциации с ЕС – ред.), будет очень большой политической ошибкой", – заявил Гарибашвили.
Однако, по словам премьера, даже в случае отказа Грузия продолжит путь к реформам и развитию.
При этом прошлогоднее решение Европейского совета не предоставлять Грузии статус страны-кандидата премьер назвал несправедливым, необоснованным и нецелесообразным, так как страна по всем показателям опережает Украину и Молдову.
"Если речь идет о заслуге, то Грузии должны были присвоить статус на основании проделанной работы. Грузия была и остается в два-три раза впереди, чем эти две страны, я говорю об ассоциированном трио", – отметил премьер.
У грузинских властей нет ни аргументов, ни разъяснений, почему стране не предоставили статус.
"Поэтому этот вопрос лучше задать европейским друзьям", – подчеркнул премьер.
По словам Гарибашвили, Грузия завершит работу над выполнением рекомендаций ЕС к июню текущего года.
"Когда Грузии дали этот перечень от Еврокомиссии, мы незамедлительно начали работать над ним, включились в этот процесс, и к июню все завершится", – отметил Гарибашвили.
При этом премьер отметил, что, если Грузия получит статус кандидата в ЕС, вопрос поляризации, который является одним из условий ЕС, будет решен.
"Статус завершит поляризацию в Грузии", – подчеркнул премьер.
"Когда Грузии дали этот перечень от Еврокомиссии, мы незамедлительно начали работать над ним, включились в этот процесс, и к июню все завершится", – отметил Гарибашвили.
При этом премьер отметил, что, если Грузия получит статус кандидата в ЕС, вопрос поляризации, который является одним из условий ЕС, будет решен.
"Статус завершит поляризацию в Грузии", – подчеркнул премьер.
Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии>>
Что касается вопроса деолигархизации, который является одним из обязательных условий для получения статуса, премьер заявил, что настоящим олигархом в Грузии является заочно осужденный министр обороны времен президентства Михаила Саакашвили – Давид Кезерашвили.
Гарибашвили также разъяснил, почему миллиардер, экс-премьер Грузии и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили не является олигархом, вопреки заявлениям части оппозиции.
Что касается вопроса деолигархизации, который является одним из обязательных условий для получения статуса, премьер заявил, что настоящим олигархом в Грузии является заочно осужденный министр обороны времен президентства Михаила Саакашвили – Давид Кезерашвили.
Гарибашвили также разъяснил, почему миллиардер, экс-премьер Грузии и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили не является олигархом, вопреки заявлениям части оппозиции.
"Эти обвинения не имеют аргументов... Я скажу вам, что им было реализовано много благотворительных инициатив", – заявил премьер.
Кроме того, Иванишвили "сменил жестокий, брутальный диктаторский режим" экс-президента Михаила Саакашвили, отметил Гарибашвили.
"При Саакашвили не было никаких признаков демократии. Людей пытали, насиловали, убивали в тюрьмах, на улицах, осудили более 300 тысяч человек. Не было свободных СМИ, реальной справедливости, верховенства закона", – отметил он.
Изменения, которые произошли в стране с приходом к власти "Грузинской мечты", отличаются от того, что было, как день и ночь, заявил премьер.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Оппозиция настаивает на том, что единственный олигарх в Грузии – Бидзина Иванишвили.
А члены правящей партии олигархами называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении, экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.