https://sputnik-georgia.ru/20230602/meriya-tbilisi-anonsirovala-novyy-proekt-po-remontu-prospekta-gelovani-278238018.html

Мэрия Тбилиси анонсировала новый проект по ремонту проспекта Геловани

Мэрия Тбилиси анонсировала новый проект по ремонту проспекта Геловани

На днях мэрия Тбилиси завершила проект строительства новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T22:36+0400

2023-06-02T22:36+0400

2023-06-02T22:54+0400

грузия

новости

общество

мэрия тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/03/276373996_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_509c10a4f2c67adc0eca95fa2dd92025.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует полный ремонт проспекта Маршала Геловани в Сабурталинском районе, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. На днях мэрия Тбилиси завершила проект строительства новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани, в тбилисском районе Сабуртало. Официально она открылась 1 июня. Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Строительство велось три года. В рамках проекта строительства новой дороги, ведущей в проспекту Геловани, были заменены магистральные водопроводные трубы и их расположение, организована новая дренажная сеть, которой фактически не существовало. Кроме того, заменено местоположение башен ЛЭП высокого напряжения. На дороге также появились специальные озелененные островки. Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани. Когда откроется дорога, соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси? >>Для сведения: в районе Сабуртало открыта новая дорога, соединяющая проспект Маршала Геловани и улицу Мухран Мачавариани. Четырехполосная дорога идет вверх-вниз от территории, прилегающей к офису "112", возле профессионального училища "Икарос" и соединяется с проспектом Маршала Геловани. В рамках проекта были изменены основные водопроводные трубы и их расположение на улице Мачавариани и проспекте Маршала Геловани, а также организована новая дренажная сеть. Также необходимо было заменить опоры высоковольтных линий электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, каха каладзе