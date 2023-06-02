https://sputnik-georgia.ru/20230602/meriya-tbilisi-anonsirovala-novyy-proekt-po-remontu-prospekta-gelovani-278238018.html
Мэрия Тбилиси анонсировала новый проект по ремонту проспекта Геловани
Мэрия Тбилиси анонсировала новый проект по ремонту проспекта Геловани
На днях мэрия Тбилиси завершила проект строительства новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T22:36+0400
2023-06-02T22:36+0400
2023-06-02T22:54+0400
грузия
новости
общество
мэрия тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует полный ремонт проспекта Маршала Геловани в Сабурталинском районе, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. На днях мэрия Тбилиси завершила проект строительства новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани, в тбилисском районе Сабуртало. Официально она открылась 1 июня. Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Строительство велось три года. В рамках проекта строительства новой дороги, ведущей в проспекту Геловани, были заменены магистральные водопроводные трубы и их расположение, организована новая дренажная сеть, которой фактически не существовало. Кроме того, заменено местоположение башен ЛЭП высокого напряжения. На дороге также появились специальные озелененные островки. Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани. Когда откроется дорога, соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси? >>Для сведения: в районе Сабуртало открыта новая дорога, соединяющая проспект Маршала Геловани и улицу Мухран Мачавариани. Четырехполосная дорога идет вверх-вниз от территории, прилегающей к офису "112", возле профессионального училища "Икарос" и соединяется с проспектом Маршала Геловани. В рамках проекта были изменены основные водопроводные трубы и их расположение на улице Мачавариани и проспекте Маршала Геловани, а также организована новая дренажная сеть. Также необходимо было заменить опоры высоковольтных линий электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси анонсировала новый проект по ремонту проспекта Геловани
22:36 02.06.2023 (обновлено: 22:54 02.06.2023)
На днях мэрия Тбилиси завершила проект строительства новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует полный ремонт проспекта Маршала Геловани в Сабурталинском районе, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
На днях мэрия Тбилиси завершила проект строительства новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани, в тбилисском районе Сабуртало. Официально она открылась 1 июня. Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Строительство велось три года.
"Мы запланировали полную реабилитацию Маршала Геловани, потому что эта дорога находится в ужасном состоянии. Мы работаем над конкретным проектом и в ближайшее время приступим к работе", – сказал градоначальник.
В рамках проекта строительства новой дороги, ведущей в проспекту Геловани, были заменены магистральные водопроводные трубы и их расположение, организована новая дренажная сеть, которой фактически не существовало.
Кроме того, заменено местоположение башен ЛЭП высокого напряжения. На дороге также появились специальные озелененные островки.
Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани.
Для сведения: в районе Сабуртало открыта новая дорога, соединяющая проспект Маршала Геловани и улицу Мухран Мачавариани. Четырехполосная дорога идет вверх-вниз от территории, прилегающей к офису "112", возле профессионального училища "Икарос" и соединяется с проспектом Маршала Геловани.
В рамках проекта были изменены основные водопроводные трубы и их расположение на улице Мачавариани и проспекте Маршала Геловани, а также организована новая дренажная сеть. Также необходимо было заменить опоры высоковольтных линий электропередач.