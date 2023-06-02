https://sputnik-georgia.ru/20230602/obedinenie-pravozaschitnikov-gruzii-vystupaet-protiv-pritesneniya-rossiyskikh-turistov-278226168.html

"Объединение правозащитников" Грузии выступает против притеснения российских туристов

"Объединение правозащитников" Грузии выступает против притеснения российских туристов

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с... 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T15:26+0400

2023-06-02T15:26+0400

2023-06-02T15:31+0400

грузия

новости

общество

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/46/234094637_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f76fb916434b7cb107fde82b1d6fdafa.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов. Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения. "Ежедневно через СМИ мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций, групп, финансируемых Западом, совершают преступления, предусмотренные статьей 239 УК "Публичное подстрекательство к насильственным действиям", – говорится в заявлении. Как прямое авиасообщение между Россией и Грузией может отразиться на туризме Турции>>В "Объединении правозащитников" требуют своевременного и скорейшего реагирования на все факты. Среди которых инцидент с автобусом с символикой Российской Федерации: члены движения "Сирцхвилиа" 25 мая опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как их активисты фотографировали автобус Уральского национального ансамбля танца. Они оскорбляли лиц русской национальности, сидевших в автобусе из-за их этнического происхождения. В объединении также требуют наказать активистов самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые 19 мая в Тбилисском аэропорту оскорбляли пассажиров первого самолета, прибывшего из Москвы, спустя четыре года после запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.Председатель объединения Николоз Мжаванадзе также требует начать расследование в отношении авторов проекта "Выключите российскую музыку", который призывает не использовать ее для привлечения российских туристов."Объединение правозащитников" – это неправительственная организация, пост председателя которой занимает юрист Николоз Мжаванадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, россия, туризм