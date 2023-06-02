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"Объединение правозащитников" Грузии выступает против притеснения российских туристов
"Объединение правозащитников" Грузии выступает против притеснения российских туристов
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с... 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T15:26+0400
2023-06-02T15:26+0400
2023-06-02T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов. Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения. "Ежедневно через СМИ мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций, групп, финансируемых Западом, совершают преступления, предусмотренные статьей 239 УК "Публичное подстрекательство к насильственным действиям", – говорится в заявлении. Как прямое авиасообщение между Россией и Грузией может отразиться на туризме Турции>>В "Объединении правозащитников" требуют своевременного и скорейшего реагирования на все факты. Среди которых инцидент с автобусом с символикой Российской Федерации: члены движения "Сирцхвилиа" 25 мая опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как их активисты фотографировали автобус Уральского национального ансамбля танца. Они оскорбляли лиц русской национальности, сидевших в автобусе из-за их этнического происхождения. В объединении также требуют наказать активистов самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые 19 мая в Тбилисском аэропорту оскорбляли пассажиров первого самолета, прибывшего из Москвы, спустя четыре года после запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.Председатель объединения Николоз Мжаванадзе также требует начать расследование в отношении авторов проекта "Выключите российскую музыку", который призывает не использовать ее для привлечения российских туристов."Объединение правозащитников" – это неправительственная организация, пост председателя которой занимает юрист Николоз Мжаванадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, россия, туризм
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов.
Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения.
"Ежедневно через СМИ мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций, групп, финансируемых Западом, совершают преступления, предусмотренные статьей 239 УК "Публичное подстрекательство к насильственным действиям", – говорится в заявлении.
В "Объединении правозащитников" требуют своевременного и скорейшего реагирования на все факты. Среди которых инцидент с автобусом с символикой Российской Федерации: члены движения "Сирцхвилиа" 25 мая опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как их активисты фотографировали автобус Уральского национального ансамбля танца. Они оскорбляли лиц русской национальности, сидевших в автобусе из-за их этнического происхождения.
В объединении также требуют наказать активистов самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые 19 мая в Тбилисском аэропорту оскорбляли пассажиров первого самолета, прибывшего из Москвы, спустя четыре года после запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Председатель объединения Николоз Мжаванадзе также требует начать расследование в отношении авторов проекта "Выключите российскую музыку", который призывает не использовать ее для привлечения российских туристов.
"Объединение правозащитников" – это неправительственная организация, пост председателя которой занимает юрист Николоз Мжаванадзе.