https://sputnik-georgia.ru/20230602/primety-na-den-svyatogo-dukha-ili-dukhov-den-2023-chto-nelzya-delat-278238278.html

Приметы на день Святого Духа или Духов день 2023: что нельзя делать

Приметы на день Святого Духа или Духов день 2023: что нельзя делать

День Святого Духа или Духов день - праздник, посвященный Третьей Ипостаси Триединого Бога, православные в 2023-м празднуют 5 июня 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T23:01+0400

2023-06-02T23:01+0400

2023-06-02T23:24+0400

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С христианским праздником, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, связано много народных примет и запретов. Что нельзя делать в день Святого Духа или Духов день - о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Святого Духа относится к земле неуважительно - вырывать растения, разбрасывать мусор, плевать или втыкать в нее палки. По народным приметам, в Духов день земля уже беременна будущим урожаем, поэтому в этот день нельзя сажать растения и заниматься любой другой деятельностью, связанной с землей. В день Святого Духа нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя в Духов день также делать уборку, стирать и готовить – этот день желательно посвятить очищению души и помыслов. По народным приметам, нельзя в день Святого Духа объедаться и напиваться, а также ссориться и ругаться – обижать кого-либо, можно лишиться небесного покровительства. Нельзя в Духов день рукодельничать - ремонтировать одежду или обувь – это плохая примета, все личные вещи могут стать непригодными. В день Святого Духа нельзя охотится или рыбачить – по приметам и рыбаки и охотники вернуться без добычи. Народные приметы В день Святого Духа гадали на будущее — девушки плели венки из травы, цветов и ветвей и бросали их в воду: если поплывет — к счастью, а потонет — быть беде. Хорошая примета - умыться в Духов день колодезной или чистой речной водой, она смывает все болезни и напасти, которые насылает нечисть на человека. Бегать в день Святого Духа - плохая примета, можно от своей судьбы убежать. А если пройтись в праздник утром босиком по росе, то встречу со счастьем можно приблизить. По народным приметам, какая погода будет в Духов день, такая будет держаться все последующие шесть недель. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230515/kakogo-chisla-prazdnuyut-den-svyatogo-dukha-2023-tserkovnyy-kalendar-277702651.html

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