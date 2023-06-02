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Приметы на день Святого Духа или Духов день 2023: что нельзя делать
Приметы на день Святого Духа или Духов день 2023: что нельзя делать
День Святого Духа или Духов день - праздник, посвященный Третьей Ипостаси Триединого Бога, православные в 2023-м празднуют 5 июня 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T23:01+0400
2023-06-02T23:01+0400
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С христианским праздником, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, связано много народных примет и запретов. Что нельзя делать в день Святого Духа или Духов день - о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Святого Духа относится к земле неуважительно - вырывать растения, разбрасывать мусор, плевать или втыкать в нее палки. По народным приметам, в Духов день земля уже беременна будущим урожаем, поэтому в этот день нельзя сажать растения и заниматься любой другой деятельностью, связанной с землей. В день Святого Духа нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя в Духов день также делать уборку, стирать и готовить – этот день желательно посвятить очищению души и помыслов. По народным приметам, нельзя в день Святого Духа объедаться и напиваться, а также ссориться и ругаться – обижать кого-либо, можно лишиться небесного покровительства. Нельзя в Духов день рукодельничать - ремонтировать одежду или обувь – это плохая примета, все личные вещи могут стать непригодными. В день Святого Духа нельзя охотится или рыбачить – по приметам и рыбаки и охотники вернуться без добычи. Народные приметы В день Святого Духа гадали на будущее — девушки плели венки из травы, цветов и ветвей и бросали их в воду: если поплывет — к счастью, а потонет — быть беде. Хорошая примета - умыться в Духов день колодезной или чистой речной водой, она смывает все болезни и напасти, которые насылает нечисть на человека. Бегать в день Святого Духа - плохая примета, можно от своей судьбы убежать. А если пройтись в праздник утром босиком по росе, то встречу со счастьем можно приблизить. По народным приметам, какая погода будет в Духов день, такая будет держаться все последующие шесть недель. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20230515/kakogo-chisla-prazdnuyut-den-svyatogo-dukha-2023-tserkovnyy-kalendar-277702651.html
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Приметы на день Святого Духа или Духов день 2023: что нельзя делать
23:01 02.06.2023 (обновлено: 23:24 02.06.2023)
День Святого Духа или Духов день - праздник, посвященный Третьей Ипостаси Триединого Бога, православные в 2023-м празднуют 5 июня
С христианским праздником, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, связано много народных примет и запретов.
Что нельзя делать в день Святого Духа или Духов день - о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя в день Святого Духа относится к земле неуважительно - вырывать растения, разбрасывать мусор, плевать или втыкать в нее палки. По народным приметам, в Духов день земля уже беременна будущим урожаем, поэтому в этот день нельзя сажать растения и заниматься любой другой деятельностью, связанной с землей.
В день Святого Духа нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя в Духов день также делать уборку, стирать и готовить – этот день желательно посвятить очищению души и помыслов.
По народным приметам, нельзя в день Святого Духа объедаться и напиваться, а также ссориться и ругаться – обижать кого-либо, можно лишиться небесного покровительства.
Нельзя в Духов день рукодельничать - ремонтировать одежду или обувь – это плохая примета, все личные вещи могут стать непригодными.
В день Святого Духа нельзя охотится или рыбачить – по приметам и рыбаки и охотники вернуться без добычи.
Народные приметы
В день Святого Духа гадали на будущее — девушки плели венки из травы, цветов и ветвей и бросали их в воду: если поплывет — к счастью, а потонет — быть беде.
Хорошая примета - умыться в Духов день колодезной или чистой речной водой, она смывает все болезни и напасти, которые насылает нечисть на человека.
Бегать в день Святого Духа - плохая примета, можно от своей судьбы убежать. А если пройтись в праздник утром босиком по росе, то встречу со счастьем можно приблизить.
По народным приметам, какая погода будет в Духов день, такая будет держаться все последующие шесть недель.
Материал подготовлен на основе открытых источников