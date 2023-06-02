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Призывы властей Украины к открытию второго фронта в Грузии неприемлемы – депутат

Призывы властей Украины к открытию второго фронта в Грузии неприемлемы – депутат

Власти Грузии часто становятся объектом критики со стороны некоторых представителей официального Киева 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T14:46+0400

2023-06-02T14:46+0400

2023-06-02T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Заявления отдельных представителей властей Украины в связи с открытием второго фронта в Грузии неприемлемы для жителей страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. При этом депутат подчеркнул, что грузинская сторона проявляет максимальную сдержанность и не считает целесообразным углубляться в дискуссию. Унизительно и несправедливо – вице-спикер парламента Грузии о заявлении Зеленского>>В последнее время грузинское правительство подвергается частой критике со стороны международных партнеров за нейтральную позицию. Между тем в правительстве объяснили, что руководствуются прагматичной политикой и желанием избежать открытия второго фронта в Грузии. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Грузия также оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022