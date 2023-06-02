https://sputnik-georgia.ru/20230602/ustroim-osobyy-prazdnik--v-gruzii-zhdut-provedeniya-vsemirnogo-dnya-turizma-278228229.html
"Устроим особый праздник" – в Грузии ждут проведения Всемирного дня туризма
"Устроим особый праздник" – в Грузии ждут проведения Всемирного дня туризма
Представители грузинских властей намерены провести мероприятие на высоком уровне 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T18:02+0400
2023-06-02T18:02+0400
2023-06-02T18:02+0400
грузия
новости
туризм
тбилиси
болгария
европа
зураб пололикашвили
всемирная туристская организация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262538987_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_c2addd371297747f6d0317a0072c564e.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ВТО) Зураб Пололикашвили прокомментировал решение Европейской комиссии ВТО сделать ее страной-хозяйкой Всемирного дня туризма 2024 года. Решение провести это мероприятие в Грузии приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. По его словам, у Грузии есть возможность провести это мероприятие на высоком уровне. "Это очень масштабное мероприятие, в котором принимают участие довольно большие делегации из стран мира. Хочу поблагодарить правительство Грузии за то, что оно взяло такую ответственность и выступило с такой инициативой, – отметил Пололикашвили. Данный вопрос прокомментировала и глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе. По ее словам, Всемирный день туризма является главным событием года этой отрасли. В 2024 году в Грузию приедут много гостей высокого ранга, и это будет хорошей возможностью лучше представить инвестиционный и туристический потенциал страны. Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии. Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
болгария
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262538987_228:0:2032:1353_1920x0_80_0_0_0ad6eaeb4d9251309e089f3eaa3618f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, тбилиси, болгария, европа, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация
грузия, новости, туризм, тбилиси, болгария, европа, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация
"Устроим особый праздник" – в Грузии ждут проведения Всемирного дня туризма
Представители грузинских властей намерены провести мероприятие на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ВТО) Зураб Пололикашвили прокомментировал решение Европейской комиссии ВТО сделать ее страной-хозяйкой Всемирного дня туризма 2024 года.
Решение провести это мероприятие в Грузии приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.
"Мир и туризм – это будет главной темой Всемирного дня туризма, и очень важно, что данное мероприятие пройдет в Грузии. Это очень большой вызов. Думаю, что мы можем устроить особый праздник Грузии, ее сектору туризма", – заявил Пололикашвили.
По его словам, у Грузии есть возможность провести это мероприятие на высоком уровне.
"Это очень масштабное мероприятие, в котором принимают участие довольно большие делегации из стран мира. Хочу поблагодарить правительство Грузии за то, что оно взяло такую ответственность и выступило с такой инициативой, – отметил Пололикашвили.
Данный вопрос прокомментировала и глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе. По ее словам, Всемирный день туризма является главным событием года этой отрасли. В 2024 году в Грузию приедут много гостей высокого ранга, и это будет хорошей возможностью лучше представить инвестиционный и туристический потенциал страны.
Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии.
Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.