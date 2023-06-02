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"Устроим особый праздник" – в Грузии ждут проведения Всемирного дня туризма

"Устроим особый праздник" – в Грузии ждут проведения Всемирного дня туризма

Представители грузинских властей намерены провести мероприятие на высоком уровне 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T18:02+0400

2023-06-02T18:02+0400

2023-06-02T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ВТО) Зураб Пололикашвили прокомментировал решение Европейской комиссии ВТО сделать ее страной-хозяйкой Всемирного дня туризма 2024 года. Решение провести это мероприятие в Грузии приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. По его словам, у Грузии есть возможность провести это мероприятие на высоком уровне. "Это очень масштабное мероприятие, в котором принимают участие довольно большие делегации из стран мира. Хочу поблагодарить правительство Грузии за то, что оно взяло такую ответственность и выступило с такой инициативой, – отметил Пололикашвили. Данный вопрос прокомментировала и глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе. По ее словам, Всемирный день туризма является главным событием года этой отрасли. В 2024 году в Грузию приедут много гостей высокого ранга, и это будет хорошей возможностью лучше представить инвестиционный и туристический потенциал страны. Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии. Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, тбилиси, болгария, европа, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация