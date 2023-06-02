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В регионах Грузии будут ездить новые машины "скорой помощи"
В регионах Грузии будут ездить новые машины "скорой помощи"
Автопарк Центра чрезвычайных ситуаций обновился 23 новыми машинами скорой помощи 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T12:21+0400
2023-06-02T12:21+0400
2023-06-02T12:56+0400
грузия
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тбилиси
зураб пололикашвили
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В регионах Грузии будут ездить новые машины скорой медицинской помощи, старые автомобили будут утилизированы, сообщает пресс-служба Минздрава страны.Всего Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии обновился 23 машинами, которые будут распределены по регионам страны. Автомобили оснащены современной медицинской аппаратурой и предназначены для передвижения на сложных рельефах. Обновленный автопарк в пятницу осмотрели министр здравоохранения Зураб Пололикашвили, замминистра Илия Гудушаури и директор центра Александре Кутибашвили. По словам Азарашвили, для улучшения сервиса медобслуживания и эффективного реагирования на неотложные случаи, обновление автопарка будет происходить в постоянном режиме. Глава Минздрава сообщил, что в ближайшее время в Тбилиси откроется новый офис Центра медпомощи и рабочие условия сотрудников значительно улучшатся. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, зураб пололикашвили, минздрав
грузия, новости, общество, тбилиси, зураб пололикашвили, минздрав
В регионах Грузии будут ездить новые машины "скорой помощи"
12:21 02.06.2023 (обновлено: 12:56 02.06.2023)
Автопарк Центра чрезвычайных ситуаций обновился 23 новыми машинами скорой помощи
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В регионах Грузии будут ездить новые машины скорой медицинской помощи, старые автомобили будут утилизированы, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Всего Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии обновился 23 машинами, которые будут распределены по регионам страны. Автомобили оснащены современной медицинской аппаратурой и предназначены для передвижения на сложных рельефах.
Обновленный автопарк в пятницу осмотрели министр здравоохранения Зураб Пололикашвили, замминистра Илия Гудушаури и директор центра Александре Кутибашвили.
По словам Азарашвили, для улучшения сервиса медобслуживания и эффективного реагирования на неотложные случаи, обновление автопарка будет происходить в постоянном режиме.
Глава Минздрава сообщил, что в ближайшее время в Тбилиси откроется новый офис Центра медпомощи и рабочие условия сотрудников значительно улучшатся.