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В Тбилиси некачественная питьевая вода? Заявление GWP
В Тбилиси некачественная питьевая вода? Заявление GWP
По данным GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T13:03+0400
2023-06-02T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жители городов Тбилиси, Рустави и Мцхета обеспечиваются качественной питьевой водой, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian water and power. Руководство компании опровергло распространенную в ряде СМИ информацию о плохом качестве поставляемой GWP питьевой воды. По данным GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды в 404 точках водопроводной сети города. "Качество питьевой воды в Тбилиси, Рустави и Мцхета полностью соответствует требованиям, установленным национальными нормами, а также рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейским нормам", – говорится в заявлении. Центральная химико-микробиологическая лаборатория и лаборатория основных объектов компании GWP аккредитованы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017/2018.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, рустави, мцхета, общество
грузия, новости, тбилиси, рустави, мцхета, общество
В Тбилиси некачественная питьевая вода? Заявление GWP
13:03 02.06.2023 (обновлено: 13:29 02.06.2023)
По данным GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жители городов Тбилиси, Рустави и Мцхета обеспечиваются качественной питьевой водой, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian water and power.
Руководство компании опровергло распространенную в ряде СМИ информацию о плохом качестве поставляемой GWP питьевой воды.
"Учитывая высокий интерес общественности, GWP поясняет, что имеет место попытка распространения безосновательной дезинформации о качестве питьевой воды в городах Тбилиси, Рустави и Мцхета. Компания подтверждает, что население обеспечивается качественной питьевой водой", – говорится в заявлении.
По данным GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды в 404 точках водопроводной сети города.
"Качество питьевой воды в Тбилиси, Рустави и Мцхета полностью соответствует требованиям, установленным национальными нормами, а также рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейским нормам", – говорится в заявлении.
Центральная химико-микробиологическая лаборатория и лаборатория основных объектов компании GWP аккредитованы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017/2018.