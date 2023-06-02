https://sputnik-georgia.ru/20230602/v-tbilisi-nekachestvennaya-pitevaya-voda-zayavlenie-gwp--278220371.html

В Тбилиси некачественная питьевая вода? Заявление GWP

В Тбилиси некачественная питьевая вода? Заявление GWP

По данным GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T13:03+0400

2023-06-02T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жители городов Тбилиси, Рустави и Мцхета обеспечиваются качественной питьевой водой, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian water and power. Руководство компании опровергло распространенную в ряде СМИ информацию о плохом качестве поставляемой GWP питьевой воды. По данным GWP, специалисты компании в непрерывном режиме контролируют качество воды в 404 точках водопроводной сети города. "Качество питьевой воды в Тбилиси, Рустави и Мцхета полностью соответствует требованиям, установленным национальными нормами, а также рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и европейским нормам", – говорится в заявлении. Центральная химико-микробиологическая лаборатория и лаборатория основных объектов компании GWP аккредитованы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017/2018.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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