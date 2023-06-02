https://sputnik-georgia.ru/20230602/vpervye-v-istorii-nastolnogo-tennisa-gruzinka-primet-uchastie-v-evropeyskikh-igrakh-278223169.html
Впервые в истории настольного тенниса: грузинка примет участие в Европейских играх
Впервые в истории настольного тенниса: грузинка примет участие в Европейских играх
Грузинская спортсменка получила возможность попасть на Олимпийские игры в Париже 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T15:26+0400
2023-06-02T15:26+0400
2023-06-02T15:26+0400
спорт
грузия
новости
краков
тбилиси
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22920/46/229204672_0:435:1141:1077_1920x0_80_0_0_f0445a121f71f85a21a907f8e66d11f0.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинская спортсменка Анна Никоян впервые в истории грузинского настольного тенниса получила лицензию на участие в Европейских играх (3rd European Games 2023 ), сообщает пресс-служба министерства спорта Грузии. Третьи Европейские игры пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Они дадут возможность спортсменам получить квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.Никоян стала первым грузинским игроком в настольный теннис, получившим право на участие в Европейских играх, 23-летняя спортсменка из Грузии будет соревноваться с 31 сильнейшим соперником из других стран.Грузинская спортсменка получила так называемую "шальную карту" (wild card) от организаторов первенства. Это особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия в соревновании. Обычно такое приглашение выдается на основании других выступлений, зрительских симпатий или в знак особых заслуг спортсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
краков
тбилиси
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22920/46/229204672_0:328:1141:1184_1920x0_80_0_0_a0894d1cc3e315afac6f4360e7d17aeb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, краков, тбилиси, париж
спорт, грузия, новости, краков, тбилиси, париж
Впервые в истории настольного тенниса: грузинка примет участие в Европейских играх
Грузинская спортсменка получила возможность попасть на Олимпийские игры в Париже
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинская спортсменка Анна Никоян впервые в истории грузинского настольного тенниса получила лицензию на участие в Европейских играх (3rd European Games 2023 ), сообщает пресс-служба министерства спорта Грузии.
Третьи Европейские игры пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Они дадут возможность спортсменам получить квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Никоян стала первым грузинским игроком в настольный теннис, получившим право на участие в Европейских играх, 23-летняя спортсменка из Грузии будет соревноваться с 31 сильнейшим соперником из других стран.
Грузинская спортсменка получила так называемую "шальную карту" (wild card) от организаторов первенства. Это особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия в соревновании. Обычно такое приглашение выдается на основании других выступлений, зрительских симпатий или в знак особых заслуг спортсмена.