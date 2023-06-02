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Впервые в истории настольного тенниса: грузинка примет участие в Европейских играх

Впервые в истории настольного тенниса: грузинка примет участие в Европейских играх

Грузинская спортсменка получила возможность попасть на Олимпийские игры в Париже 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T15:26+0400

2023-06-02T15:26+0400

2023-06-02T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинская спортсменка Анна Никоян впервые в истории грузинского настольного тенниса получила лицензию на участие в Европейских играх (3rd European Games 2023 ), сообщает пресс-служба министерства спорта Грузии. Третьи Европейские игры пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Они дадут возможность спортсменам получить квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.Никоян стала первым грузинским игроком в настольный теннис, получившим право на участие в Европейских играх, 23-летняя спортсменка из Грузии будет соревноваться с 31 сильнейшим соперником из других стран.Грузинская спортсменка получила так называемую "шальную карту" (wild card) от организаторов первенства. Это особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия в соревновании. Обычно такое приглашение выдается на основании других выступлений, зрительских симпатий или в знак особых заслуг спортсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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