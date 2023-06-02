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Житель Аджарии застрелил родного брата из охотничьего ружья
Житель Аджарии застрелил родного брата из охотничьего ружья
Что стало причиной конфликта между родными пока не сообщается 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T14:06+0400
2023-06-02T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба МВД.По информации ведомства, инцидент произошел утром в пятницу в одном из сел Хелвачаурского района Аджарии. Обвиняемый в ходе ссоры с 20-летним братом выстрелил в него из охотничьего ружья и скрылся с места происшествия.Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Следствие ведется по факту преднамеренного убийства члена семьи, что наказывается лишением свободы от 16 до 20 лет.О мотиве преступления и других деталях преступления не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси
происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси

Житель Аджарии застрелил родного брата из охотничьего ружья

14:06 02.06.2023
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента на месте преступления
Полицейская лента на месте преступления - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Что стало причиной конфликта между родными пока не сообщается
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел утром в пятницу в одном из сел Хелвачаурского района Аджарии. Обвиняемый в ходе ссоры с 20-летним братом выстрелил в него из охотничьего ружья и скрылся с места происшествия.
Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Следствие ведется по факту преднамеренного убийства члена семьи, что наказывается лишением свободы от 16 до 20 лет.
О мотиве преступления и других деталях преступления не сообщается.
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