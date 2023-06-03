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https://sputnik-georgia.ru/20230603/bolee-100-sharzhey-na-deyateley-gruzii-natsarkhiv-opublikoval-onlayn-kollektsiyu-278244385.html
Более 100 шаржей на деятелей Грузии: Нацархив опубликовал онлайн-коллекцию
Более 100 шаржей на деятелей Грузии: Нацархив опубликовал онлайн-коллекцию
В онлайн-коллекцию вошли шаржи на политиков, актеров, писателей и композиторов 03.06.2023, Sputnik Грузия
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2023-06-03T18:18+0400
михаил чиаурели
ладо гудиашвили
элене ахвледиани
культура
тбилиси
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Онлайн-коллекцию шаржей на известных политических и культурных деятелей, напечатанных в грузинской прессе в 1910-х и 1920-х годах, опубликовал Национальный архив Грузии. Периодические издания, которые печатались в Грузии в начале XX века, украшались известными художниками. Среди них были: Шалва Кикодзе, Михаил Чиаурели, Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Оскар Шмерлинг и другие. В онлайн-коллекцию, созданную Национальным архивом, вошли шаржи на политиков, актеров, писателей, композиторов из таких периодических изданий, как "Театр и жизнь", "Кнут дьявола" и других. Сборник, в котором на первом этапе объединили более 100 шаржей, доступен здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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михаил чиаурели, ладо гудиашвили, элене ахвледиани, культура, тбилиси, новости, грузия, архив, национальный архив грузии
михаил чиаурели, ладо гудиашвили, элене ахвледиани, культура, тбилиси, новости, грузия, архив, национальный архив грузии

Более 100 шаржей на деятелей Грузии: Нацархив опубликовал онлайн-коллекцию

18:18 03.06.2023
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРисунок Сандро Шаншиашвили. Художник: Оскар Шмерлинг. Журнал Devil's Whip, 6 сентября 1915 г.
Рисунок Сандро Шаншиашвили. Художник: Оскар Шмерлинг. Журнал Devil's Whip, 6 сентября 1915 г. - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© Courtesy of National Archives of Georgia
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В онлайн-коллекцию вошли шаржи на политиков, актеров, писателей и композиторов
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Онлайн-коллекцию шаржей на известных политических и культурных деятелей, напечатанных в грузинской прессе в 1910-х и 1920-х годах, опубликовал Национальный архив Грузии.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaШарж грузинской интеллигенции. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 27 сентября 1915 г.
Шарж грузинской интеллигенции. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 27 сентября 1915 г. - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Шарж грузинской интеллигенции. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 27 сентября 1915 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
Периодические издания, которые печатались в Грузии в начале XX века, украшались известными художниками.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaХудожник: Михаил Чиаурели на выставке Геронта Кикодзе Моисей Тоидзе. Журнал Devil's Whip, 5 июля 1916 г.
Художник: Михаил Чиаурели на выставке Геронта Кикодзе Моисей Тоидзе. Журнал Devil's Whip, 5 июля 1916 г. - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Художник: Михаил Чиаурели на выставке Геронта Кикодзе Моисей Тоидзе. Журнал Devil's Whip, 5 июля 1916 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
Среди них были: Шалва Кикодзе, Михаил Чиаурели, Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Оскар Шмерлинг и другие.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaШарж грузинских художников. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 1 ноября 1915 г.
Шарж грузинских художников. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 1 ноября 1915 г. - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Шарж грузинских художников. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 1 ноября 1915 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
В онлайн-коллекцию, созданную Национальным архивом, вошли шаржи на политиков, актеров, писателей, композиторов из таких периодических изданий, как "Театр и жизнь", "Кнут дьявола" и других.
Сборник, в котором на первом этапе объединили более 100 шаржей, доступен здесь.
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