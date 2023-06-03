https://sputnik-georgia.ru/20230603/bolee-100-sharzhey-na-deyateley-gruzii-natsarkhiv-opublikoval-onlayn-kollektsiyu-278244385.html

Более 100 шаржей на деятелей Грузии: Нацархив опубликовал онлайн-коллекцию

Более 100 шаржей на деятелей Грузии: Нацархив опубликовал онлайн-коллекцию

В онлайн-коллекцию вошли шаржи на политиков, актеров, писателей и композиторов 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T18:18+0400

2023-06-03T18:18+0400

2023-06-03T18:18+0400

михаил чиаурели

ладо гудиашвили

элене ахвледиани

культура

тбилиси

новости

грузия

архив

национальный архив грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Онлайн-коллекцию шаржей на известных политических и культурных деятелей, напечатанных в грузинской прессе в 1910-х и 1920-х годах, опубликовал Национальный архив Грузии. Периодические издания, которые печатались в Грузии в начале XX века, украшались известными художниками. Среди них были: Шалва Кикодзе, Михаил Чиаурели, Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Оскар Шмерлинг и другие. В онлайн-коллекцию, созданную Национальным архивом, вошли шаржи на политиков, актеров, писателей, композиторов из таких периодических изданий, как "Театр и жизнь", "Кнут дьявола" и других. Сборник, в котором на первом этапе объединили более 100 шаржей, доступен здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил чиаурели, ладо гудиашвили, элене ахвледиани, культура, тбилиси, новости, грузия, архив, национальный архив грузии