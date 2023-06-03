Более 100 шаржей на деятелей Грузии: Нацархив опубликовал онлайн-коллекцию
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРисунок Сандро Шаншиашвили. Художник: Оскар Шмерлинг. Журнал Devil's Whip, 6 сентября 1915 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
В онлайн-коллекцию вошли шаржи на политиков, актеров, писателей и композиторов
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Онлайн-коллекцию шаржей на известных политических и культурных деятелей, напечатанных в грузинской прессе в 1910-х и 1920-х годах, опубликовал Национальный архив Грузии.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaШарж грузинской интеллигенции. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 27 сентября 1915 г.
Шарж грузинской интеллигенции. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 27 сентября 1915 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
Периодические издания, которые печатались в Грузии в начале XX века, украшались известными художниками.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaХудожник: Михаил Чиаурели на выставке Геронта Кикодзе Моисей Тоидзе. Журнал Devil's Whip, 5 июля 1916 г.
Художник: Михаил Чиаурели на выставке Геронта Кикодзе Моисей Тоидзе. Журнал Devil's Whip, 5 июля 1916 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
Среди них были: Шалва Кикодзе, Михаил Чиаурели, Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Оскар Шмерлинг и другие.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaШарж грузинских художников. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 1 ноября 1915 г.
Шарж грузинских художников. Художник: Шалва Кикодзе. Журнал Devil's Whip, 1 ноября 1915 г.
© Courtesy of National Archives of Georgia
В онлайн-коллекцию, созданную Национальным архивом, вошли шаржи на политиков, актеров, писателей, композиторов из таких периодических изданий, как "Театр и жизнь", "Кнут дьявола" и других.
Сборник, в котором на первом этапе объединили более 100 шаржей, доступен здесь.