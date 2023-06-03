https://sputnik-georgia.ru/20230603/delegatsiya-gruzii-vo-glave-s-premerom-budet-prisutstvovat-na-inauguratsii-erdogana-278242421.html
Делегация Грузии во главе с премьером будет присутствовать на инаугурации Эрдогана
Делегация Грузии во главе с премьером будет присутствовать на инаугурации Эрдогана
Инаугурация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится в 3 июня. 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T10:59+0400
2023-06-03T10:59+0400
2023-06-03T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили будет присутствовать на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба администрации правительства. По приглашению Эрдогана делегация Грузии примет участие в торжественных мероприятиях в Анкаре, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турецкой Республике Гиоргий Джангава.Пашинян отправится на инаугурацию Эрдогана >>По его словам, в церемонии инаугурации примут участие лидеры более ста стран мира. Среди них президент Азербайджана, Болгарии, Черногории, премьер-министр Албании, Венгрии, а также лидеры различных стран ЕС, стран Центральной и Дальней Азии. Инаугурация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится в 3 июня. Ожидается, что президент принесет присягу в парламенте и посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). После церемонии инаугурации президент Турции обнародует новый состав кабинета министров. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, грузия, новости, анкара
реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, грузия, новости, анкара
Делегация Грузии во главе с премьером будет присутствовать на инаугурации Эрдогана
10:59 03.06.2023 (обновлено: 12:11 03.06.2023)
Инаугурация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится в 3 июня.
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили будет присутствовать на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба администрации правительства.
По приглашению Эрдогана делегация Грузии примет участие в торжественных мероприятиях в Анкаре, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Турецкой Республике Гиоргий Джангава.
По его словам, в церемонии инаугурации примут участие лидеры более ста стран мира. Среди них президент Азербайджана, Болгарии, Черногории, премьер-министр Албании, Венгрии, а также лидеры различных стран ЕС, стран Центральной и Дальней Азии.
"Как вы знаете, Турция является нашей соседней страной, нашей дружественной страной, а также стратегическим союзником", – сказал журналистам Джанджгава.
Инаугурация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится в 3 июня.
Ожидается, что президент принесет присягу в парламенте и посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). После церемонии инаугурации президент Турции обнародует новый состав кабинета министров.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов.