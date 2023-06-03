https://sputnik-georgia.ru/20230603/deputat-gruzinskoy-mechty-natsdvizhenie-ekspluatiruet-temu-saakashvili-278251935.html

Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" эксплуатирует тему Саакашвили

Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" эксплуатирует тему Саакашвили

На акции за освобождение Саакашвили у клиники "Вивамеди" в Тбилиси, где лечат экс-президента, собралось лишь несколько десятков человек 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T16:55+0400

2023-06-03T16:55+0400

2023-06-03T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" хочет создать на теме заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очередное противостояние, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Саакашвили с октября 2021 года находится в заключении по приговору суда. Все это время "Нацдвижение" пытается доказать незаконность его ареста и добиться освобождения. Сторонники "Нацдвижения" 3 июня устроили очередную акцию протеста с этим требованием у клиники "Вивамеди", где проходит лечение осужденный экс-президент. По его мнению, "Нацвижение" также хочет оправдаться и перед своими сторонниками. "Расходы, которые были связаны с освещением заключения Саакашвили, нужно как-то объяснить. Ведь многие из тех, кто участвует в политике на стороне "Национального движения", несут эту ответственность", – отметил Сарджвеладзе. "Национальное движение" ранее анонсировало возвращение Саакашвили в политику, заявив, что он будет главным лидером партии. При этом закон запрещает экс-президенту как гражданину Украины возглавлять партию юридически. Кроме того, партия на прошлой неделе анонсировала волну акций протеста с требованием освобождения Саакашвили. Подобные акции "Нацдвижение" проводит с момента задержания экс-президента Грузии, но, как правило, в итоге участники, не достигнув результата, расходятся. На акции у клиники "Вивамеди" сегодня собралось лишь несколько десятков человек. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили