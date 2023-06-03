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https://sputnik-georgia.ru/20230603/drug-lesa-pravitelstvo-gruzii-prizyvaet-podklyuchitsya-k-proektu-po-spaseniyu-prirody-278246071.html
"Друг леса": правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
"Друг леса": правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
Важно объединиться для защиты уникальных ресурсов Грузии, заявил министр 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T15:01+0400
2023-06-03T15:01+0400
тбилисский ботанический сад
отар шамугия
новости
грузия
общество
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии создало новую платформу "Друг леса", которая направлена на осуществление разных мероприятий по спасению природы страны, сообщает пресс-служба ведомства. Платформа "Друг леса" приглашает частные компании, добровольцев, индивидуальные лица, группы, объединенные вокруг одной идеи, внести свой вклад в мероприятия, направленные на то, чтобы в стране появилось как можно больше лесных массивов. Участники, зарегистрированные на платформе в онлайн-режиме, смогут следить за течением проектов, а также получать интересную и полезную тематическую информацию от специалистов отрасли и защитников природы. Презентация проекта прошла в Тбилисском ботаническом саду. На ней присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представители природоохранных неправительственных организаций, дипкорпуса, бизнес-сектора.Так, в 2023 году целевыми регионами, в которых будут сажать деревья, являются: Кахети, Самцхе-Джавахети, Гурия, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. А с 2024 года платформа охватит 9 регионов страны. По его словам, важно объединиться для защиты уникальных ресурсов Грузии и заботиться о них. "В последнее время мы осуществили не одну важную активность для обеспечения устойчивого управления лесом. В первую очередь, это новый лесной кодекс, но остаются вызовы в плане незаконного пользования лесными материалами", – отметил Шамугия. По словам министра, важно, чтобы общество было соучастником всего этого процесса, и именно эта платформа поможет в достижении этой цели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилисский ботанический сад, отар шамугия , новости, грузия, общество
тбилисский ботанический сад, отар шамугия , новости, грузия, общество

"Друг леса": правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы

15:01 03.06.2023
© Ministry of Environment Protection and Agriculture"Друг леса" - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
Друг леса - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
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Важно объединиться для защиты уникальных ресурсов Грузии, заявил министр
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии создало новую платформу "Друг леса", которая направлена на осуществление разных мероприятий по спасению природы страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Платформа "Друг леса" приглашает частные компании, добровольцев, индивидуальные лица, группы, объединенные вокруг одной идеи, внести свой вклад в мероприятия, направленные на то, чтобы в стране появилось как можно больше лесных массивов.
© Ministry of Environment Protection and Agriculture"Друг леса" - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
Друг леса - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
"Друг леса" - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Участники, зарегистрированные на платформе в онлайн-режиме, смогут следить за течением проектов, а также получать интересную и полезную тематическую информацию от специалистов отрасли и защитников природы.
Презентация проекта прошла в Тбилисском ботаническом саду. На ней присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представители природоохранных неправительственных организаций, дипкорпуса, бизнес-сектора.
© Ministry of Environment Protection and Agriculture"Друг леса" - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
Друг леса - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
"Друг леса" - правительство Грузии призывает подключиться к проекту по спасению природы
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Так, в 2023 году целевыми регионами, в которых будут сажать деревья, являются: Кахети, Самцхе-Джавахети, Гурия, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. А с 2024 года платформа охватит 9 регионов страны.

"Лес является нашей сокровищницей и уникальным естественным богатством, за которым нужно смотреть, защищать его. Наше мероприятие и служит этому. Наша цель – с помощью этой платформы дать гражданам возможность вместе с профессионалами отрасли включиться в мероприятия восстановления и ухода за лесом", – заявил министр Шамугия.

По его словам, важно объединиться для защиты уникальных ресурсов Грузии и заботиться о них.
"В последнее время мы осуществили не одну важную активность для обеспечения устойчивого управления лесом. В первую очередь, это новый лесной кодекс, но остаются вызовы в плане незаконного пользования лесными материалами", – отметил Шамугия.
По словам министра, важно, чтобы общество было соучастником всего этого процесса, и именно эта платформа поможет в достижении этой цели.
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