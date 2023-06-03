https://sputnik-georgia.ru/20230603/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-iliya-ii-zhizn-ne-zakanchivaetsya-smertyu-278253865.html

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II: жизнь не заканчивается смертью

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II: жизнь не заканчивается смертью

Церковь в этот день молится за предков, за погибших во время пандемии и за тех, кто пожертвовал собой ради благополучия родины, напомнил Илия II 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T21:35+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к верующим в Троицкую родительскую субботу и ободрил их. По его словам, церковь в этот день молится за предков, за погибших во время пандемии коронавируса и за тех, кто пожертвовал собой ради благополучия родины. Троицкая суббота отмечается всегда накануне Троицы, или Пятидесятницы. Каждый год она выпадает на разные даты. Пятидесятница приходится на 50-й день после Пасхи. Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре >>В этот день принято поминать во время особого богослужения не только близких и родных, но и тех, кого не знают по именам, всех, кто когда-то жил на земле, в том числе безымянных воинов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, день святой троицы, католикос-патриарх всея грузии илия ii