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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II: жизнь не заканчивается смертью
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II: жизнь не заканчивается смертью
Церковь в этот день молится за предков, за погибших во время пандемии и за тех, кто пожертвовал собой ради благополучия родины, напомнил Илия II 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T21:35+0400
2023-06-03T21:35+0400
2023-06-03T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к верующим в Троицкую родительскую субботу и ободрил их. По его словам, церковь в этот день молится за предков, за погибших во время пандемии коронавируса и за тех, кто пожертвовал собой ради благополучия родины. Троицкая суббота отмечается всегда накануне Троицы, или Пятидесятницы. Каждый год она выпадает на разные даты. Пятидесятница приходится на 50-й день после Пасхи. Сохраняйте свои корни: Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к диаспоре >>В этот день принято поминать во время особого богослужения не только близких и родных, но и тех, кого не знают по именам, всех, кто когда-то жил на земле, в том числе безымянных воинов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, день святой троицы, католикос-патриарх всея грузии илия ii
общество, грузия, новости, день святой троицы, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II: жизнь не заканчивается смертью
Церковь в этот день молится за предков, за погибших во время пандемии и за тех, кто пожертвовал собой ради благополучия родины, напомнил Илия II
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к верующим в Троицкую родительскую субботу и ободрил их.
"Вознесем молитвы, чтобы Господь даровал праведникам их бессмертные души, а родным и близким – мир, силу молитвы и непоколебимую веру в то, что жизнь не кончается со смертью, но есть начало вечной жизни", – говорится в обращении Католикос-Патриарха.
По его словам, церковь в этот день молится за предков, за погибших во время пандемии коронавируса и за тех, кто пожертвовал собой ради благополучия родины.
Троицкая суббота отмечается всегда накануне Троицы, или Пятидесятницы. Каждый год она выпадает на разные даты. Пятидесятница приходится на 50-й день после Пасхи.
В этот день принято поминать во время особого богослужения не только близких и родных, но и тех, кого не знают по именам, всех, кто когда-то жил на земле, в том числе безымянных воинов.