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Крупнейшие в истории Канады лесные пожары: к тушению подключится армия – видео

Крупнейшие в истории Канады лесные пожары: к тушению подключится армия – видео

По всей стране более 30 тысяч человек стали переселенцами из-за пожаров 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T14:20+0400

2023-06-03T14:20+0400

2023-06-03T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Вооруженные силы направят в канадскую провинцию Новая Шотландия, которая cейчас переживает самые крупные за свою историю лесные пожары, сообщает Reuters.В этом году в Канаде из-за масштабных лесных пожаров выгорело около 2,7 млн га территорий, что равно площади более 5 миллионов футбольных полей. Это более чем в 10 раз превышает среднюю площадь, обычно сгораемую в это время года, за последнее десятилетие. На сегодня продолжаются 214 пожаров, 93 из которых вышли из-под контроля, отмечают власти.При этом самые трудные времена за всю историю лесных пожаров переживает именно Новая Шотландия. Власти провинции надеются, что привлечение военнослужащих позволит поддержать круглосуточно работающих пожарных, чтобы защитить населенные пункты провинции от огненной стихии."Ситуация остается тяжелой по всей стране. Альберта, Северо-Западные Территории, Саскачеван, Манитоба, Квебек, Нью-Брансвик и Новая Шотландия – все они испытывают лесные пожары", – заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Канады Билл Блэр.Накануне из Квебека эвакуировали около 10 тысяч жителей. В общей сложности по всей Канаде более 30 тысяч человек стали переселенцами из-за пожаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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