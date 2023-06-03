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Младенец стал жертвой ДТП на западе Грузии
Младенец стал жертвой ДТП на западе Грузии
Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T20:59+0400
2023-06-03T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Авария в селе Шуа Квалони региона Самегрело-Земо Сванети унесла жизнь 11-месячного ребенка, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, в селе на дороге столкнулись легковой автомобиль и автомобиль дистрибьюциии одной из компаний. Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли дедушка и внук &gt;&gt;Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, дтп, дтп
происшествия, новости, грузия, дтп, дтп

Младенец стал жертвой ДТП на западе Грузии

20:59 03.06.2023
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента
Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Авария в селе Шуа Квалони региона Самегрело-Земо Сванети унесла жизнь 11-месячного ребенка, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, в селе на дороге столкнулись легковой автомобиль и автомобиль дистрибьюциии одной из компаний.
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли дедушка и внук >>
Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства".
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