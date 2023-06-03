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Младенец стал жертвой ДТП на западе Грузии

Младенец стал жертвой ДТП на западе Грузии

Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Авария в селе Шуа Квалони региона Самегрело-Земо Сванети унесла жизнь 11-месячного ребенка, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, в селе на дороге столкнулись легковой автомобиль и автомобиль дистрибьюциии одной из компаний. Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли дедушка и внук >>Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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