https://sputnik-georgia.ru/20230603/remontnye-raboty-provedut-na-doroge-vladikavkaz-tbilisi--278243147.html

Ремонтные работы проведут на дороге Владикавказ-Тбилиси

Ремонтные работы проведут на дороге Владикавказ-Тбилиси

Подача газа будет восстановлена ​​на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T12:58+0400

2023-06-03T12:58+0400

2023-06-03T12:58+0400

казбеги

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Ремонтно-восстановительные работы проведут 5 июня на дороге Владикавказ-Тбилиси, в связи с чем подача природного газа будет прекращена в нескольких селах муниципалитета Казбеги, сообщает "Грузинская газотранспортная компания". В связи с этим 5 июня с 09:00 до 15:00 будет прекращена подача газа потребителям газораспределительных станций Сиони, Сно, Степанцминда, Цдо, а также потребителям "Гостиницы Казбеги". В частности, указанное ограничение коснется поселка Казбеги и следующих деревень Казбегского муниципалитета: Арша, Ачхоти, Ахалцихе, Гарбани, Гвелети, Каркуча, Сиони, Сно, Цдо, Косели и Джута. Подача газа будет восстановлена ​​на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ, а подача газа населению будет осуществляться поэтапно соответствующей газораспределительной компанией. В компании отмечают, что ремонтно-восстановительные работы газопроводов и газораспределительных станций осуществляются планомерно, что обеспечивает безопасное, надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казбеги

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казбеги, степанцминда, экономика, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, ситуация на дорогах грузии