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Тайфун в Японии: в результате стихии есть пострадавшие и жертвы

Тайфун в Японии: в результате стихии есть пострадавшие и жертвы

В ходе вызванных ливневыми дождями подтоплений повреждены до 200 домов 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T12:18+0400

2023-06-03T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Около 30 человек пострадали в Японии при прохождении мощного тайфуна "Мавар" – по меньшей мере один человек погиб, двое пропали без вести, передает телеканал NHK.Отмечается, что наибольшее число пострадавших, а именно 12 человек, зафиксировано в префектуре Канагава. В Окинава пострадали восемь человек, в Тибе – два. По одному пострадавшему зафиксировано в префектурах Сидзуока, Тотиги, Вакаяма, Миэ, Аити, Яманаси и в Токио.В результате вызванных ливневыми дождями подтоплений повреждены не менее 178 домов в 12 префектурах.Сейчас тайфун ослаб до тропического шторма и проходит к югу от главного японского острова Хонсю. По словам экспертов, за счет медленного продвижения на северо-восток ливневые дожди принимают затяжной характер, "зависая" над одним и тем же местом. Что касается утра субботы, в префектуре Сидзуока выпало 497,5 миллиметра осадков, в Айти – 419 миллиметров, в Вакаяме – 385 миллиметров, а в префектуре Сайтама – 260,5 миллиметра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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