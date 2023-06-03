https://sputnik-georgia.ru/20230603/turisticheskiy-sezon-2023-v-batumi-otkryvaetsya--spasateli-gotovy-278249941.html

Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы

Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы

Власти ожидают, что в этом году Аджарию посетят более 4 миллионов визитеров 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T16:16+0400

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии готовы к открытию туристического сезона в Батуми, говорится в сообщении ведомства. В субботу, 3 июня, спасатели прошли последний смотр перед открытием сезона и провели показательные учения по спасению на воде. Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии – 3 июня открывает официально туристический сезон. Открытие сезона приурочено к традиционному Летнему фестивалю, который пройдет в Батуми на выходных, 3 и 4 июня. По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что автономию посетят более четырех миллионов визитеров. Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской отдых. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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