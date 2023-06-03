Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Власти ожидают, что в этом году Аджарию посетят более 4 миллионов визитеров
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии готовы к открытию туристического сезона в Батуми, говорится в сообщении ведомства.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
В субботу, 3 июня, спасатели прошли последний смотр перед открытием сезона и провели показательные учения по спасению на воде.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии – 3 июня открывает официально туристический сезон.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Открытие сезона приурочено к традиционному Летнему фестивалю, который пройдет в Батуми на выходных, 3 и 4 июня.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что автономию посетят более четырех миллионов визитеров.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской отдых. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.