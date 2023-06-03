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https://sputnik-georgia.ru/20230603/turisticheskiy-sezon-2023-v-batumi-otkryvaetsya--spasateli-gotovy-278249941.html
Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы
Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы
Власти ожидают, что в этом году Аджарию посетят более 4 миллионов визитеров 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T16:16+0400
2023-06-03T16:16+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии готовы к открытию туристического сезона в Батуми, говорится в сообщении ведомства. В субботу, 3 июня, спасатели прошли последний смотр перед открытием сезона и провели показательные учения по спасению на воде. Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии – 3 июня открывает официально туристический сезон. Открытие сезона приурочено к традиционному Летнему фестивалю, который пройдет в Батуми на выходных, 3 и 4 июня. По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что автономию посетят более четырех миллионов визитеров. Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской отдых. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, туризм, батуми, торнике рижвадзе
новости, грузия, туризм, батуми, торнике рижвадзе

Туристический сезон 2023 в Батуми открывается – спасатели готовы

16:16 03.06.2023
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© Emergency Management Service of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Власти ожидают, что в этом году Аджарию посетят более 4 миллионов визитеров
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии готовы к открытию туристического сезона в Батуми, говорится в сообщении ведомства.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
В субботу, 3 июня, спасатели прошли последний смотр перед открытием сезона и провели показательные учения по спасению на воде.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Аджария – традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии – 3 июня открывает официально туристический сезон.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Открытие сезона приурочено к традиционному Летнему фестивалю, который пройдет в Батуми на выходных, 3 и 4 июня.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что автономию посетят более четырех миллионов визитеров.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской отдых. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
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