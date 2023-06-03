https://sputnik-georgia.ru/20230603/ubiystvo-v-adzharii-bratu-ubitogo-predyavili-obvineniya-278253477.html
Убийство в Аджарии: брату убитого предъявили обвинения
Убийство в Аджарии: брату убитого предъявили обвинения
Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T19:42+0400
2023-06-03T19:42+0400
2023-06-03T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Задержанному в Аджарии предъявили обвинение в убийстве брата, говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел утром в пятницу в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарии. Как установило следствие, 35-летний задержанный в своем доме во время ссоры убил выстрелом из ружья своего 20-летнего брата и скрылся с места происшествия.Житель Аджарии застрелил родного брата из охотничьего ружья >>Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. О мотиве преступления и других деталях не сообщается.Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения его в заключение до вынесения приговора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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аджария, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
аджария, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Убийство в Аджарии: брату убитого предъявили обвинения
Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Задержанному в Аджарии предъявили обвинение в убийстве брата, говорится в сообщении прокуратуры.
Инцидент произошел утром в пятницу в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарии. Как установило следствие, 35-летний задержанный в своем доме во время ссоры убил выстрелом из ружья своего 20-летнего брата и скрылся с места происшествия.
Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. О мотиве преступления и других деталях не сообщается.
Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Прокуратура будет требовать помещения его в заключение до вынесения приговора.