https://sputnik-georgia.ru/20230603/uroven-inflyatsii-v-gruzii-opustilsya-nizhe-2--dannye-statistiki-278240725.html

Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2% – данные статистики

Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2% – данные статистики

Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был на аналогичном уровне 1,5% в декабре 2018 года 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T09:01+0400

2023-06-03T09:01+0400

2023-06-03T09:04+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2023 года к маю 2022 года) в Грузии составила 1,5%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был на аналогичном уровне 1,5% в декабре 2018 года.За год в мае цены выросли на гостиницы и рестораны (11,1%) и алкогольные напитки и табак (7,1%), а снизились на транспорт(-12,9%), здравоохранение (-7,5%) и связь (-3,4%). Цены на продовольствие за год выросли на 3,3%.В мае 2023 года, по сравнению с апрелем 2023 года, уровень дефляции составил 0,1%. В марте месячная дефляция составляла 0,7%.Почему в Грузии снижается уровень инфляцииСогласно информации Национального банка Грузии, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню."Эти тенденции вместе с укреплением обменного курса постепенно передаются на местный рынок и снижают импортируемую инфляцию", – говорится в сообщении регулятора.Кроме того, регулятор обратил внимание на снижение местной инфляции, отметив, что процесс продолжится в течение года.Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока.В том числе, геополитическая ситуация остается одним из главных рисков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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