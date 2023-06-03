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В Батуми стартовал велофестиваль
В Батуми стартовал велофестиваль
Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T13:37+0400
2023-06-03T13:37+0400
2023-06-03T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Велофестиваль с различными тематическими развлечениями стартовал в рамках Всемирного дня велосипеда в черноморском городе Батуми 3 июня, говорится в сообщении организаторов. Batumi Bicycle Festival начался в 13:00 вело-грабеном "Устойчивый Батуми": организаторы составили маршрут длиной 9 километров. Позже с 15:00 до 18:00 можно будет посетить вело-уголок у "Башни азбуки". Там будут представлены развлечения, соревнования "Вело-боулинг для детей", "Вело-квиз – 10 вопросов для любителей велосипедов" и др. Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, грузия, общество, новости
батуми, грузия, общество, новости
В Батуми стартовал велофестиваль
Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Велофестиваль с различными тематическими развлечениями стартовал в рамках Всемирного дня велосипеда в черноморском городе Батуми 3 июня, говорится в сообщении организаторов.
Batumi Bicycle Festival начался в 13:00 вело-грабеном "Устойчивый Батуми": организаторы составили маршрут длиной 9 километров.
Позже с 15:00 до 18:00 можно будет посетить вело-уголок у "Башни азбуки". Там будут представлены развлечения, соревнования "Вело-боулинг для детей", "Вело-квиз – 10 вопросов для любителей велосипедов" и др.
Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств.