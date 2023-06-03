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https://sputnik-georgia.ru/20230603/v-gruzii-berut-pod-kontrol-agroturizm-i-vinnye-tury-278254832.html
В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры
В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры
Агротуризм и винный туризм – одни из самых популярных направлений туризма в стране 03.06.2023, Sputnik Грузия
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грузия
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии собирается ввести контроль за агротуризмом и винным туризмом в Грузии – соответствующие изменения предусмотрены новым законом о туризме. Согласно закону, правительство Грузии должно до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью.При этом правительство также разработает специальные процедуры для получения подобного права. Кроме того, изменение предполагает обязательную регистрацию всех, кто занимается туристической деятельности в Грузии, и штрафы за работу без регистрации. Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом. Агротуризм и винный туризм – одни из самых популярных направлений туризма в Грузии. Главным регионом винного туризма является родина грузинского вина в Кахети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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кахети, туризм, новости, грузия
кахети, туризм, новости, грузия

В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры

20:20 03.06.2023
© photo: Sputnik / StringerРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Агротуризм и винный туризм – одни из самых популярных направлений туризма в стране
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии собирается ввести контроль за агротуризмом и винным туризмом в Грузии – соответствующие изменения предусмотрены новым законом о туризме.
Согласно закону, правительство Грузии должно до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью.
При этом правительство также разработает специальные процедуры для получения подобного права.
Кроме того, изменение предполагает обязательную регистрацию всех, кто занимается туристической деятельности в Грузии, и штрафы за работу без регистрации.
Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом.
Агротуризм и винный туризм – одни из самых популярных направлений туризма в Грузии. Главным регионом винного туризма является родина грузинского вина в Кахети.
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