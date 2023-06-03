https://sputnik-georgia.ru/20230603/v-gruzii-vyrosli-shtrafy-dlya-voditeley-za-chto-pridetsya-platit-bolshe-278255294.html
В Грузии выросли штрафы для водителей: за что придется платить больше?
В Грузии выросли штрафы для водителей: за что придется платить больше?
Передвижение машины, которая не прошла техосмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в стране 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T22:02+0400
2023-06-03T22:02+0400
2023-06-03T22:02+0400
автомобили
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Штрафы за повторное нарушение владельцами автомобилей правил техосмотра выросли в Грузии.Согласно вступившим в силу поправкам в Кодекс административных нарушений, штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или передача такого транспортного средства другому лицу будет по-прежнему караться штрафом в размере 50 лари. А вот повторное подобное нарушение в течение месяца повлечет за собой штраф в размере 150 лари. Третье нарушение в течение месяца после второго будет караться штрафом в размере 300 лари. Четвертое уже повлечет штраф в размере 500 лари. Если лицо не выплатит штраф вовремя, то к штрафу прибавится пеня в двойном размере штрафа. Если и пеня, и штраф также не будут выплачены, водителя лишат прав на полгода. Ремонтные работы проведут на дороге Владикавказ-Тбилиси >>Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. Только в первом квартале 2023 года было зафиксировано 156,6 тысячи подобных нарушений. С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – ежегодно. Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года. Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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автомобили, грузия, общество, новости
автомобили, грузия, общество, новости
В Грузии выросли штрафы для водителей: за что придется платить больше?
Передвижение машины, которая не прошла техосмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в стране
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Штрафы за повторное нарушение владельцами автомобилей правил техосмотра выросли в Грузии.
Согласно вступившим в силу поправкам в Кодекс административных нарушений, штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или передача такого транспортного средства другому лицу будет по-прежнему караться штрафом в размере 50 лари.
А вот повторное подобное нарушение в течение месяца повлечет за собой штраф в размере 150 лари.
Третье нарушение в течение месяца после второго будет караться штрафом в размере 300 лари. Четвертое уже повлечет штраф в размере 500 лари.
Если лицо не выплатит штраф вовремя, то к штрафу прибавится пеня в двойном размере штрафа. Если и пеня, и штраф также не будут выплачены, водителя лишат прав на полгода.
Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии.
Только в первом квартале 2023 года было зафиксировано 156,6 тысячи подобных нарушений.
С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – ежегодно.
Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года.
Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год.